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Главная Мода Что женщинам стоит одолжить из мужской моды — советы Андре Тана

Что женщинам стоит одолжить из мужской моды — советы Андре Тана

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 13:04
Мужские вещи, которые украсят женский образ — Андре Тан дал ценные советы
Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан снова попадает в самую точку — мода больше не имеет четких границ между "для нее" и "для него". И если вы еще не решались добавить что-то маскулинное в свой гардероб — самое время это сделать. Потому что иногда одна "мужская" деталь способна сделать женский образ еще более выразительным.

По поводу этого Андре Тан высказался в своем Instagram.

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Оверсайз — всегда в тему

Широкие пиджаки, рубашки или бомберы создают тот самый эффект "ненарочитой уверенности". Стильно, удобно и очень по-современному. Идеально под джинсы, миди-юбки или даже легкие платья.

Оверсайз-одяг поки не готовий покидати тренди
Одежда-оверсайз. Фото: Instagram/andre_tan_official

Галстук — новый главный аксессуар

Андре предлагает не бояться цвета и проявлять свою индивидуальность. Яркий или в полоску — он придаст характер даже самой простой рубашке.

Чоловіча краватка легко адаптується в жіночому образі
Галстук в образе. Фото: Instagram/andre_tan_official

Обувь

Лоферы, дерби, оксфорды — не только удобные, но и универсальные. Тан советует миксовать их с женственными вещами — например, с мини-юбками или гольфами ярких цветов. Контраст работает на все 100.

Універсальне взуття, що носять як жінки, так і чоловіки
Образ с акцентом на обувь. Фото: Instagram/andre_tan_official

Бомбер вместо жакета

Оверсайз-бомбер — это свежее решение для офиса без дресс-кода. Главное учитывать важное правило и сочетать бомбер с чем-то лаконичным, чтобы не было ощущения "перегрузки".

Бомбер на осінь буде вдалим вибором
Бомбер. Фото: Instagram/andre_tan_official

И еще один штрих — портфель

Да, настоящий классический портфель — не только для бизнесменов. Он может стать вашим стильным союзником в городе: лаконичный, строгий, идеально подходит ко всему — от тренча до платья-рубашки.

Портфель як альтернатива сумці для жінок
Портфель. Фото: Instagram/andre_tan_official

Все эти советы от Андре Тана говорят о смелости смешивать стили и выходить за рамки. Иногда новый образ начинается с одного неожиданного элемента.

Ранее мы писали о том, какие платья от Андре Тана можно приобрести сейчас, а носить осенью.

Также мы сообщали, что Андре Тан указал на главные антитренды сезона.

Андре Тан мода тренды вещи стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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