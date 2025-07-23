Мужские вещи, которые украсят женский образ — Андре Тан дал ценные советы

Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан снова попадает в самую точку — мода больше не имеет четких границ между "для нее" и "для него". И если вы еще не решались добавить что-то маскулинное в свой гардероб — самое время это сделать. Потому что иногда одна "мужская" деталь способна сделать женский образ еще более выразительным.

По поводу этого Андре Тан высказался в своем Instagram.

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Оверсайз — всегда в тему



Широкие пиджаки, рубашки или бомберы создают тот самый эффект "ненарочитой уверенности". Стильно, удобно и очень по-современному. Идеально под джинсы, миди-юбки или даже легкие платья.

Одежда-оверсайз. Фото: Instagram/andre_tan_official

Галстук — новый главный аксессуар



Андре предлагает не бояться цвета и проявлять свою индивидуальность. Яркий или в полоску — он придаст характер даже самой простой рубашке.

Галстук в образе. Фото: Instagram/andre_tan_official

Обувь



Лоферы, дерби, оксфорды — не только удобные, но и универсальные. Тан советует миксовать их с женственными вещами — например, с мини-юбками или гольфами ярких цветов. Контраст работает на все 100.

Образ с акцентом на обувь. Фото: Instagram/andre_tan_official

Бомбер вместо жакета



Оверсайз-бомбер — это свежее решение для офиса без дресс-кода. Главное учитывать важное правило и сочетать бомбер с чем-то лаконичным, чтобы не было ощущения "перегрузки".

Бомбер. Фото: Instagram/andre_tan_official

И еще один штрих — портфель



Да, настоящий классический портфель — не только для бизнесменов. Он может стать вашим стильным союзником в городе: лаконичный, строгий, идеально подходит ко всему — от тренча до платья-рубашки.

Портфель. Фото: Instagram/andre_tan_official

Все эти советы от Андре Тана говорят о смелости смешивать стили и выходить за рамки. Иногда новый образ начинается с одного неожиданного элемента.

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