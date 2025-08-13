Видео
Главная Fashion Андре Тан назвал цвета в одежде, которые скроют ваш возраст

Андре Тан назвал цвета в одежде, которые скроют ваш возраст

Дата публикации 13 августа 2025 10:42
Модные цвета в одежде, омолаживающие на годы — советы Андре Тана
Андре Тан. Фото: кадр из видео

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился модным лайфхаком, который поможет выглядеть моложе без дорогих процедур или сложного макияжа. Все, что нужно, — правильно подобранный цвет одежды. По его словам, определенные оттенки имеют настоящий "омолаживающий эффект" — они смягчают черты лица, освежают кожу и создают впечатление, что вы только что вернулись из отпуска.

Информацией по этому поводу он поделился в Instagram.

Читайте также:

Омолаживающие цвета в одежде

Лавандовый

Мягкий пастельный оттенок лаванды делает лицо светлее и будто подсвечивает его изнутри. Он прекрасно маскирует мелкие недостатки, придает образу изысканности и легкого романтизма. Особенно хорошо подходит девушкам со светлой кожей, светлыми волосами и холодным оттенком глаз — голубых или серых. В сочетании с белым или светлым денимом лаванда выглядит роскошно.

Лавандовий відтінок в одязі буде мати особливий вигляд
Лавандовый оттенок в одежде. Фото: Instagram/andre_tan_official

Светло-голубой

Этот оттенок напоминает об утреннем небе над морем. Он создает эффект открытого, светлого лица и добавляет взгляду глубины. Светло-голубой идеально сочетается с летними тканями — льняными рубашками, шелковыми блузами или костюмами в деловом стиле. Лучше всего подходит обладательницам зеленых или голубых глаз, а также тем, кто имеет светлые или русые волосы.

Благородний відтінок в одязі
Светло-голубой в одежде. Фото: Instagram/andre_tan_official

Нежно-розовый и коралловый

Эти цвета способны оживить даже очень уставшую кожу. Они создают ощущение тепла и здорового блеска лица, будто вы только что вернулись с прогулки на свежем воздухе. Подойдут и брюнеткам, и шатенкам, и блондинкам — главное, выбирать мягкие, приглушенные оттенки, а не яркие, "кричащие". Идеальный вариант для весенних платьев, блуз и легких свитеров.

Яскраві відтінки в одязі в тренді
Яркие образы. Фото: Instagram/andre_tan_official

Молочный

Это теплый, но в то же время очень светлый оттенок, который работает как "рамка" для лица, подчеркивая его естественную красоту. Молочный цвет добавляет нежности любому образу и хорошо сочетается с пастелью, бежем, серым и даже насыщенными цветами.

Молочний колір додає образу ніжності
Молочный цвет в одежде. Фото: Instagram/andre_tan_official

Отличный выбор для базового гардероба: рубашки, свитера, пальто или даже аксессуары.

Ранее мы писали о том, какие стили в одежде пользовались большим спросом этим летом, по словам Андре Тана.

Также мы сообщали, какие вещи из мужского гардероба можно смело носить и женщинам.

