Обувь, которая портит все — Андре Тан объяснил, чего избегать

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 19:19
Самые частые ошибки при выборе обуви — подсказки от Андре Тана
Девушка выбирает туфли. Фото: Freepik

По мнению Андре Тана, обувь может сделать образ изысканным или полностью испортить впечатление. Именно мелочи формируют гармонию: совпадают ли силуэты, уравновешены ли цвета, удобно ли в этой паре идти.

Дизайнер Андре Тан назвал в Instagram три типичные ошибки, которых лучше избегать, если хочется выглядеть стильно и уверенно.

Читайте также:

Ошибки в выборе обуви, из-за которых страдает ваш образ

Большие кроссовки с легкими платьями

Массивные кроссовки давно стали трендом, но важно знать, где и с чем их носить. Если совместить объемную спортивную обувь с нежным платьем из шифона или сатина, силуэт сразу "ломается". Легкость образа сразу исчезает.

Масивні кросівки стали антитрендом сезону
Массивные кроссовки. Фото из Instagram

В таком случае лучше отдать предпочтение более деликатной обуви — балеткам, сандалиям или мюлям. Они поддержат легкость и сделают образ завершенным.

Яркая обувь с такой же яркой одеждой

Красные туфли и яркое платье с принтом — это перебор. Когда оба элемента конкурируют между собой, внимание распыляется, и вместо стильного акцента получается хаос. Эффективнее всего работает правило одного акцента: если у вас смелый образ в цветах или с активным принтом, обувь должна быть простой и спокойной.

Яскраве взуття може стати цікавим акцентом в образі
Яркие мюли. Фото из Instagram

Если же наоборот хочется выделить именно обувь, тогда одежду лучше выбрать базовую, нейтральную. Это создает ощущение изысканности без излишеств.

Неудачный размер

Обувь, которая натирает, сдавливает ногу или, наоборот, слетает на ходу, всегда выглядит неудачно. Даже самые красивые туфли не спасут образ, если в них виден дискомфорт.

К тому же слишком тесная пара портит походку, а слишком большая выглядит неаккуратно. Андре Тан отмечает, что сегодня стиль напрямую связан с комфортом. Поэтому стоит покупать только ту обувь, в которой удобно идти хоть на свидание, хоть на прогулку по городу.

Ранее мы писали о том, на какие цвета в одежде стоит обратить внимание старшим женщинам.

Также мы сообщали, как стилизовать мужские вещи в своих образах женщинам.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
