Самые частые ошибки при выборе обуви — подсказки от Андре Тана

По мнению Андре Тана, обувь может сделать образ изысканным или полностью испортить впечатление. Именно мелочи формируют гармонию: совпадают ли силуэты, уравновешены ли цвета, удобно ли в этой паре идти.

Дизайнер Андре Тан назвал в Instagram три типичные ошибки, которых лучше избегать, если хочется выглядеть стильно и уверенно.

Ошибки в выборе обуви, из-за которых страдает ваш образ

Большие кроссовки с легкими платьями

Массивные кроссовки давно стали трендом, но важно знать, где и с чем их носить. Если совместить объемную спортивную обувь с нежным платьем из шифона или сатина, силуэт сразу "ломается". Легкость образа сразу исчезает.

В таком случае лучше отдать предпочтение более деликатной обуви — балеткам, сандалиям или мюлям. Они поддержат легкость и сделают образ завершенным.

Яркая обувь с такой же яркой одеждой

Красные туфли и яркое платье с принтом — это перебор. Когда оба элемента конкурируют между собой, внимание распыляется, и вместо стильного акцента получается хаос. Эффективнее всего работает правило одного акцента: если у вас смелый образ в цветах или с активным принтом, обувь должна быть простой и спокойной.

Если же наоборот хочется выделить именно обувь, тогда одежду лучше выбрать базовую, нейтральную. Это создает ощущение изысканности без излишеств.

Неудачный размер

Обувь, которая натирает, сдавливает ногу или, наоборот, слетает на ходу, всегда выглядит неудачно. Даже самые красивые туфли не спасут образ, если в них виден дискомфорт.

К тому же слишком тесная пара портит походку, а слишком большая выглядит неаккуратно. Андре Тан отмечает, что сегодня стиль напрямую связан с комфортом. Поэтому стоит покупать только ту обувь, в которой удобно идти хоть на свидание, хоть на прогулку по городу.

