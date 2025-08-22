Лофери в моді — стильне взуття, яке замінює кросівки

Лофери замість кросівок — наймодніші моделі осіннього сезону
Лофери вже давно перестали бути "офісним" взуттям — сьогодні вони легко конкурують із кросівками за статус найзручнішої пари в гардеробі. У 2025-му цей тренд тільки закріплюється: дизайнери пропонують моделі на будь-який смак — від класики до більш грайливих і навіть майже спортивних варіантів. Вони чудовий вигляд мають як із тренчем чи пальтом, так і з легкою сукнею чи джинсами, тож не дивно, що модниці все частіше обирають саме їх для щоденних образів.
Поєднання практичності та стилю робить їх незамінними. Бренди переосмислили цей колись консервативний фасон: тепер лофери м’якші, зручніші та універсальніші. Miu Miu запропонували жіночні моделі з гнучким силуетом, Loewe додали морський настрій через м’які мокасини, а Tod’s зробили ставку на комфорт і преміальну шкіру. Тепер це взуття легко вписати навіть у найрозслабленіші повсякденні сети.
Наймодніші моделі лоферів 2025 року
Мокасини Loewe — стильні та м’які, ідеально пасують до базового гардероба.
Білі лофери Reformation — освіжають будь-який образ і мають максимально елегантний вигляд.
Лофери із золотими деталями Whistles — додають розкоші навіть простим джинсам чи костюму. До того ж, м’які лофери Tod’s — комфортні настільки, що їх хочеться носити щодня.
Актуальні моделі Khaite — стриманий дизайн, що має дуже сучасний вигляд.
Кросівки звісно залишаються популярними, але лофери мають більш дорослий й зібраний вигляд. До того ж, нові моделі вже не натирають і не створюють дискомфорту навіть без шкарпеток. Це означає, що в них можна проходити весь день і все одно вони будуть мати стильний вигляд.
Отже, у 2025-му лофери — це не лише альтернатива, а й повноцінний must-have, без якого складно уявити сучасний гардероб.
