Лофери замість кросівок — наймодніші моделі осіннього сезону

Дата публікації: 22 серпня 2025 13:33
Лофери в моді — стильне взуття, яке замінює кросівки
Лофери та кеди. Фото: Freepik

Лофери вже давно перестали бути "офісним" взуттям — сьогодні вони легко конкурують із кросівками за статус найзручнішої пари в гардеробі. У 2025-му цей тренд тільки закріплюється: дизайнери пропонують моделі на будь-який смак — від класики до більш грайливих і навіть майже спортивних варіантів. Вони чудовий вигляд мають як із тренчем чи пальтом, так і з легкою сукнею чи джинсами, тож не дивно, що модниці все частіше обирають саме їх для щоденних образів.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Поєднання практичності та стилю робить їх незамінними. Бренди переосмислили цей колись консервативний фасон: тепер лофери м’якші, зручніші та універсальніші. Miu Miu запропонували жіночні моделі з гнучким силуетом, Loewe додали морський настрій через м’які мокасини, а Tod’s зробили ставку на комфорт і преміальну шкіру. Тепер це взуття легко вписати навіть у найрозслабленіші повсякденні сети.

Наймодніші моделі лоферів 2025 року

Мокасини Loewe — стильні та м’які, ідеально пасують до базового гардероба.

Стильні лофери, що мають бути у всіх
Loewe весна-літо 2025. Photo: Launchmetrics.com/spotlight

Білі лофери Reformation — освіжають будь-який образ і мають максимально елегантний вигляд.

Білі лофери будуть мати елегантний вигляд
Miu Miu весна-літо 2025. Photo: Alessandro Viero

Лофери із золотими деталями Whistles — додають розкоші навіть простим джинсам чи костюму. До того ж, м’які лофери Tod’s — комфортні настільки, що їх хочеться носити щодня.

Лофери, що будуть мати особливий вигляд
Tod’s весна-літо 2025. Photo: Launchmetrics.com/spotlight

Актуальні моделі Khaite — стриманий дизайн, що має дуже сучасний вигляд.

Лофери, що мають стриманий дизайн
Miu Miu весна-літо 2025. Photo: Alessandro Viero

Кросівки звісно залишаються популярними, але лофери мають більш дорослий й зібраний вигляд. До того ж, нові моделі вже не натирають і не створюють дискомфорту навіть без шкарпеток. Це означає, що в них можна проходити весь день і все одно вони будуть мати стильний вигляд.

Отже, у 2025-му лофери — це не лише альтернатива, а й повноцінний must-have, без якого складно уявити сучасний гардероб.

Раніше ми писали про те, яке взуття у 2025 році вважають модним провалом.

Також ми повідомляли про модне взуття Зендеї, яке вона не так давно продемонструвала.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
