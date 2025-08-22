Видео
Главная Fashion Лоферы вместо кроссовок — самые модные модели осеннего сезона

Лоферы вместо кроссовок — самые модные модели осеннего сезона

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 13:33
Лоферы в моде — стильная обувь, которая заменяет кроссовки
Лоферы и кеды. Фото: Freepik

Лоферы уже давно перестали быть "офисной" обувью — сегодня они легко конкурируют с кроссовками за статус самой удобной пары в гардеробе. В 2025-м этот тренд только закрепляется: дизайнеры предлагают модели на любой вкус — от классики до более игривых и даже почти спортивных вариантов. Они прекрасно смотрятся как с тренчем или пальто, так и с легким платьем или джинсами, поэтому неудивительно, что модницы все чаще выбирают именно их для ежедневных образов.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Сочетание практичности и стиля делает их незаменимыми. Бренды переосмыслили этот некогда консервативный фасон: теперь лоферы мягче, удобнее и универсальнее. Miu Miu предложили женственные модели с гибким силуэтом, Loewe добавили морское настроение через мягкие мокасины, а Tod's сделали ставку на комфорт и премиальную кожу. Теперь эту обувь легко вписать даже в самые расслабленные повседневные луки.

Самые модные модели лоферов 2025 года

Мокасины Loewe — стильные и мягкие, идеально подходят к базовому гардеробу.

Стильні лофери, що мають бути у всіх
Loewe весна-лето 2025. Photo: Launchmetrics.com/spotlight

Белые лоферы Reformation — освежают любой образ и выглядят максимально элегантно.

Білі лофери будуть мати елегантний вигляд
Miu Miu весна-лето 2025. Photo: Alessandro Viero

Лоферы с золотыми деталями Whistles — добавляют роскоши даже простым джинсам или костюму. К тому же, мягкие лоферы Tod's — комфортные настолько, что их хочется носить каждый день.

Лофери, що будуть мати особливий вигляд
Tod's весна-лето 2025. Фото: Launchmetrics.com/spotlight

Актуальные модели Khaite — сдержанный дизайн, который выглядит очень современно.

Лофери, що мають стриманий дизайн
Miu Miu весна-лето 2025. Фото: Alessandro Viero

Кроссовки конечно остаются популярными, но лоферы выглядят более взросло и собранно. К тому же, новые модели уже не натирают и не создают дискомфорт даже без носков. Это значит, что в них можно проходить весь день и все равно они будут выглядеть стильно.

Итак, в 2025-м лоферы — это не только альтернатива, но и полноценный must-have, без которого сложно представить современный гардероб.

Ранее мы писали о том, какую обувь в 2025 году считают модным провалом.

Также мы сообщали о модной обуви Зендеи, которую она не так давно продемонстрировала.

мода тренды обувь стиль лоферы
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
