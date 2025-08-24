Відео
Для ідеального образу — як стильно поєднати взуття з сумкою

Для ідеального образу — як стильно поєднати взуття з сумкою

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 11:38
Як правильно комбінувати взуття з сумкою — модні лайфхаки
Стильна сумка та чоботи. Фото: Freepik

Комбінувати взуття з сумкою не завжди буває легко, адже хочеться аби це мало не лише красивий чи трендовий, а й цікавий вигляд. Є кілька варіантів стилізації, які просто приголомшать всіх ідеальним поєднанням.

Про це пише InStyle.

Читайте також:

Як правильно поєднувати взуття та сумку

Безпрограшний тотал-лук

Найпростіший спосіб вдало стилізувати взуття та сумку — обрати монохром. Все вбрання та аксесуари в одному кольорі буде мати гармонійний вигляд та пасуватиме усім. Також варто звернути увагу не лише на відтінок, а й на матеріал, наприклад оберіть все зі штучної шкіри.

Як правильно поєднувати взуття та сумку
Стильний образ в одному кольорі. Фото: InStyle

Незвичний максималізм

Не обов'язково завжди слідувати модним правилам, аби мати стильний вигляд. Дозвольте собі спробувати щось абсолютно нове й незвичне для інших. Наприклад, поєднання двох яскравих елементів та контрастів текстур.

Як правильно поєднувати взуття та сумку
Цікавий образ з незвичним взуттям та сумкою. Фото: InStyle

Ідеальне комбо

Ще один варіант, що зараз в тренді, це поєднання взуття й сумки з однакових матеріалів. Багато хто вважав, що це більше не в моді, але стилісти переконані у протилежному. Спробуйте підібрати матеріали, які будуть доповнювати одне одного.

Як правильно поєднувати взуття та сумку
Сумка та взуття з однакового матеріалу. Фото: InStyle

Непомітні градієнти

Такий образ нагадує тотал-лук, але у відтінках, що різняться за інтенсивністю. Наприклад, пухнаста й м'яка лавандова сумка ідеально може стати найсвітлішою точкою у палітрі образу, а темно фіолетове взуття буде завершальним акордом.

Як правильно поєднувати взуття та сумку
Красивий образ у фіолетових відтінках. Фото: InStyle

Несподіване поєднання

Якщо ваш образ має більш нейтральний вигляд, то спробуйте розбавити його. Наприклад, додайте стильну сумку та несподіване взуття. Цей химерний елемент миттєво додасть особливого шарму та стане родзинкою вашого лука.

Як правильно поєднувати взуття та сумку
Цікавий образ з кросівками та яскравою сумкою. Фото: InStyle

Такі поєднання будуть мати стильний та незвичний вигляд. Вони ідеально підійдуть тим, хто любить пробувати щось нове й експериментувати з образами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке взуття у стилі преппі варто обрати восени. Ці моделі будуть на піку популярності.

Також ми розповідали про те, що в моду знову повернулись кросівки з 70-х. Знаменитості від них просто у захваті.

мода взуття сумки образ стиль
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
