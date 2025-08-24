Як правильно комбінувати взуття з сумкою — модні лайфхаки

Стильна сумка та чоботи. Фото: Freepik

Комбінувати взуття з сумкою не завжди буває легко, адже хочеться аби це мало не лише красивий чи трендовий, а й цікавий вигляд. Є кілька варіантів стилізації, які просто приголомшать всіх ідеальним поєднанням.

Про це пише InStyle.

Як правильно поєднувати взуття та сумку

Безпрограшний тотал-лук

Найпростіший спосіб вдало стилізувати взуття та сумку — обрати монохром. Все вбрання та аксесуари в одному кольорі буде мати гармонійний вигляд та пасуватиме усім. Також варто звернути увагу не лише на відтінок, а й на матеріал, наприклад оберіть все зі штучної шкіри.

Стильний образ в одному кольорі. Фото: InStyle

Незвичний максималізм

Не обов'язково завжди слідувати модним правилам, аби мати стильний вигляд. Дозвольте собі спробувати щось абсолютно нове й незвичне для інших. Наприклад, поєднання двох яскравих елементів та контрастів текстур.

Цікавий образ з незвичним взуттям та сумкою. Фото: InStyle

Ідеальне комбо

Ще один варіант, що зараз в тренді, це поєднання взуття й сумки з однакових матеріалів. Багато хто вважав, що це більше не в моді, але стилісти переконані у протилежному. Спробуйте підібрати матеріали, які будуть доповнювати одне одного.

Сумка та взуття з однакового матеріалу. Фото: InStyle

Непомітні градієнти

Такий образ нагадує тотал-лук, але у відтінках, що різняться за інтенсивністю. Наприклад, пухнаста й м'яка лавандова сумка ідеально може стати найсвітлішою точкою у палітрі образу, а темно фіолетове взуття буде завершальним акордом.

Красивий образ у фіолетових відтінках. Фото: InStyle

Несподіване поєднання

Якщо ваш образ має більш нейтральний вигляд, то спробуйте розбавити його. Наприклад, додайте стильну сумку та несподіване взуття. Цей химерний елемент миттєво додасть особливого шарму та стане родзинкою вашого лука.

Цікавий образ з кросівками та яскравою сумкою. Фото: InStyle

Такі поєднання будуть мати стильний та незвичний вигляд. Вони ідеально підійдуть тим, хто любить пробувати щось нове й експериментувати з образами.

