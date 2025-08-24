Видео
Для идеального образа — как стильно сочетать обувь с сумкой

Дата публикации 24 августа 2025 11:38
Как правильно комбинировать обувь с сумкой — модные лайфхаки
Стильная сумка и сапоги. Фото: Freepik

Комбинировать обувь с сумкой не всегда бывает легко, ведь хочется чтобы это имело не только красивый или трендовый, но и интересный вид. Есть несколько вариантов стилизации, которые просто ошеломят всех идеальным сочетанием.

Об этом пишет InStyle.

Читайте также:

Как правильно сочетать обувь и сумку

Беспроигрышный тотал-лук

Самый простой способ удачно стилизовать обувь и сумку — выбрать монохром. Все наряды и аксессуары в одном цвете будут выглядеть гармонично и подойдут всем. Также стоит обратить внимание не только на оттенок, но и на материал, например выберите все из искусственной кожи.

Як правильно поєднувати взуття та сумку
Стильный образ в одном цвете. Фото: InStyle

Необычный максимализм

Не обязательно всегда следовать модным правилам, чтобы выглядеть стильно. Позвольте себе попробовать что-то совершенно новое и необычное для других. Например, сочетание двух ярких элементов и контрастов текстур.

Як правильно поєднувати взуття та сумку
Интересный образ с необычной обувью и сумкой. Фото: InStyle

Идеальное комбо

Еще один вариант, который сейчас в тренде, это сочетание обуви и сумки из одинаковых материалов. Многие считали, что это больше не в моде, но стилисты убеждены в обратном. Попробуйте подобрать материалы, которые будут дополнять друг друга.

Як правильно поєднувати взуття та сумку
Сумка и обувь из одинакового материала. Фото: InStyle

Незаметные градиенты

Такой образ напоминает тотал-лук, но в оттенках, различающихся по интенсивности. Например, пушистая и мягкая лавандовая сумка идеально может стать самой светлой точкой в палитре образа, а темно фиолетовая обувь будет завершающим аккордом.

Як правильно поєднувати взуття та сумку
Красивый образ в фиолетовых оттенках. Фото: InStyle

Неожиданное сочетание

Если ваш образ выглядит более нейтральным, то попробуйте разбавить его. Например, добавьте стильную сумку и неожиданную обувь. Этот причудливый элемент мгновенно придаст особого шарма и станет изюминкой вашего лука.

Як правильно поєднувати взуття та сумку
Интересный образ с кроссовками и яркой сумкой. Фото: InStyle

Такие сочетания будут иметь стильный и необычный вид. Они идеально подойдут тем, кто любит пробовать что-то новое и экспериментировать с образами.

Напомним, ранее мы писали о том, какую обувь в стиле преппи стоит выбрать осенью. Эти модели будут на пике популярности.

Также мы рассказывали о том, что в моду снова вернулись кроссовки из 70-х. Знаменитости от них просто в восторге.

мода обувь сумки образ стиль
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
