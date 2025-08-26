Взуттєві тренди 2025 — що буде актуальним цієї осені

Осіннє взуття. Фото: Freepik

М’які шкіряні дербі з відкритою шнурівкою — це ідеальна альтернатива балеткам для тих, хто шукає одночасно комфорт і елегантність. Таке взуття чудово пасує і до класичних препі-костюмів, і до легких суконь у романтичному стилі. Влітку їх легко уявити з лляними штанами, а восени з довгим пальтом у дусі 1970-х.

Історія цієї моделі має свій шарм. Свого часу культовий французький бренд Repetto разом із музикантом Сержем Генсбуром зробив популярними легендарні туфлі Zizi, створені на честь танцівниці Зізі Жанмер. Саме вони стали прототипом сучасних дербі. Сьогодні, у 2025-му, ця пара знову повертається в центр модної сцени.

Celine колекція осені 2025/2026. Фото: Vogue

Нову хвилю інтересу запустив Jacquemus, представивши дербі у співпраці з Repetto у весняній колекції 2024 року. Далі естафету підхопили Lemaire, Celine та Dior. І це чіткий знак: взуттєва класика офіційно повернулася. Їхня французька стриманість у поєднанні з універсальністю зробили дербі справжнім фаворитом сезону.

Дербі. Фото з Instagram

Поки балетки шукають нові форми й приміряють на себе образ лоферів або навіть кросівок, дербі залишаються вірними своїй ДНК — тонкі, м’які, гнучкі, вони красиво підкреслюють стопу й завжди мають доречний вигляд. Це ідеальний варіант для активного міського ритму чи для тих, хто не готовий жертвувати зручністю заради стилю.

Не дивно, що стилісти, дизайнери та інфлюенсери вже назвали їх найкомфортнішим взуттям сезону.

