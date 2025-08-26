Обувные тренды 2025 — что будет актуально этой осенью

Осенняя обувь. Фото: Freepik

Мягкие кожаные дерби с открытой шнуровкой — это идеальная альтернатива балеткам для тех, кто ищет одновременно комфорт и элегантность. Такая обувь прекрасно подходит и к классическим преппи-костюмам, и к легким платьям в романтическом стиле. Летом их легко представить с льняными брюками, а осенью с длинным пальто в духе 1970-х.

История этой модели имеет свой шарм. В свое время культовый французский бренд Repetto вместе с музыкантом Сержем Генсбуром сделал популярными легендарные туфли Zizi, созданные в честь танцовщицы Зизи Жанмер. Именно они стали прототипом современных дерби. Сегодня, в 2025-м, эта пара снова возвращается в центр модной сцены.

Celine коллекция осени 2025/2026. Фото: Vogue

Новую волну интереса запустил Jacquemus, представив дерби в сотрудничестве с Repetto в весенней коллекции 2024 года. Далее эстафету подхватили Lemaire, Celine и Dior. И это четкий знак: обувная классика официально вернулась. Их французская сдержанность в сочетании с универсальностью сделали дерби настоящим фаворитом сезона.

Дерби. Фото из Instagram

Пока балетки ищут новые формы и примеряют на себя образы лоферов или даже кроссовок, дерби остаются верны своей ДНК — тонкие, мягкие, гибкие, они красиво подчеркивают стопу и всегда выглядят уместно. Это идеальный вариант для активного городского ритма или для тех, кто не готов жертвовать удобством ради стиля.

Неудивительно, что стилисты, дизайнеры и инфлюенсеры уже назвали их самой комфортной обувью сезона.

