Осіннє взуття, що більше не в моді — кричить про несмак

Чорні лаковані чоботи. Фото: Instagram

Лаковані чоботи кілька років поспіль залишались головним осіннім трендом. Однак цього сезону про них краще забути. Таке взуття стало справжньою ознакою несмаку та лише старитиме будь-який образ.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Чому лаковані черевики більше не в моді

Якщо ви хочете цієї осені йти в ногу з трендами та створювати стильні й модні луки, то краще не обирати глянцеві чоботи. Вони справді були на піку популярності довгий час, але зараз такі моделі вже застарілі. Особливо це стосується черевиків у дешевому виконанні.

Глянцеві черевики. Фото: Instagram

Лаковані чоботи — це кричущий елемент образу. Вони привертають до себе занадто багато уваги. Можливо, саме тому така модель втратила актуальність. Адже, як зазначають стилісти, зараз в тренди повертається натуральність.

Красуні віддають перевагу менш кричущим моделям, які будуть гармонійно вписуватись в будь-який образ, а про лаковані черевики цього точно не скажеш. До того ж за блискучим взуттям складно доглядати. Його можна легко пошкодити, подряпати та зіпсувати. Воно менш довговічне, ніж, наприклад, матові чоботи.

Лаковані черевики з блискавкою. Фото: Instagram

Лаковане взуття часто пов'язують з 90-ми. Тоді їх поєднували з яскравими сумочками та шкіряним одягом. Й хоча зараз стиль ретро знову повертається в моду, але це більше стосується масивних чобіт чи спортивних кросівок. В тренді — взуття, що перегукується з комфортом та стриманістю, а не яскравим глянцем.

Лаковані черевики на шнурівці. Фото: Instagram

Можливо, колись лаковані черевики знову повернуться в моду, тож не спішіть їх викидати з гардероба. Однак зараз таке взуття точно варто сховати якомога далі.

