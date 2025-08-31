Видео
Самая универсальная обувь этой осени — стильные образы с ней

Самая универсальная обувь этой осени — стильные образы с ней

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 18:01
Какую универсальную обувь выбрать на осень — идеи стильных образов с ней
Молочные ботинки челси. Фото: Instagram

Настоящая классика на осень — ботинки челси. Они действительно не выходят из моды годами и подойдут абсолютно ко всему: от джинсов до нежных платьев. Этот сезон не будет исключением и челси так же будут популярными, поэтому стоит присмотреться к ним, если вы ищете универсальную обувь на холодное время года.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Идеи образов с ботинками челси

Челси отличаются отсутствием каблуков и высотой до щиколотки. Они покорили модниц практичностью, ведь всего одна пара ботинок может заменить вам целый обувной гардероб на осень. Если вы ищете наиболее универсальный вариант, выбирайте обувь нейтральных цветов: черный, коричневый, молочный. Если хочется сделать образы более интересными, присмотритесь к ярким моделям.

Яке взуття найуніверсальніше на осінь
Стильный образ на осень с челси. Фото: Instagram

Челси можно носить абсолютно со всем. Сочетайте их с узкими джинсами для утонченного силуэта. Или же попробуйте стилизовать такую обувь с широкими моделями брюк или джинсами прямого кроя для удобного лука на каждый день. Надевайте челси под юбку или изысканное платье — они разбавят образ и придадут ему особый шарм.

Яке взуття найуніверсальніше на осінь
Ботинки челси и юбка. Фото: Instagram

Под такие ботинки подойдет и любая верхняя одежда. Попробуйте сочетать челси с курткой, тренчем или пальто. Эта универсальная обувь подойдет под все.

Яке взуття найуніверсальніше на осінь
Осенние образы с челси. Фото: Instagram

Челси — это лучшая модная инвестиция. Одна такая пара обуви прослужит вам не один год и, главное, она всегда будет оставаться в тренде.

Напомним, ранее мы писали о том, какие туфли выбрать на осень 2025. Они стали фаворитами модниц.

Также мы рассказывали о том, чем заменить балетки осенью — идеи трендовой обуви.

мода осень обувь советы образ
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
