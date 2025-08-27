Видео
Главная Fashion Туфли, которые будут собирать комплименты — тренды осени-2025

Туфли, которые будут собирать комплименты — тренды осени-2025

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 13:10
Модные туфли осеннего сезона — их советуют стилисты
Туфли. Фото: Freepik

Обувь — это не просто деталь гардероба. Она может поднять настроение, сделать образ завершенным и показать характер. С новым сезоном появляются и новые фавориты среди обуви.

Новини.LIVE посмотрели, что предлагают большие дома моды, и выделили 5 главных трендов туфель осени-2025.

Очень острый носок

Дизайнеры решили, что никаких компромиссов в моде не должно быть. Saint Laurent и Gucci показали вытянутые, почти "графические" мыски, которые делают туфли одновременно элегантными и дерзкими. Лаковая кожа, чистые линии и четкая форма — именно то, что нужно для делового гардероба и вечернего выхода.

Туфлі з гострим носком не покидають тренди
Туфли с острым носком. Фото из Instagram

Лоферы

Burberry, Chloé и другие модные бренды возвращают в центр внимания удобство. Лоферы этой осенью в моде — на плоском ходу, из фактурной кожи под рептилию или даже на каблуке. От офиса до прогулки по городу — это универсальная пара, которая вытесняет классические лодочки из категории "must-have".

Лофери - універсальний вибір взуття на осінь
Лоферы. Фото из Instagram

Танкетка

Еще в прошлом году эта форма пыталась вернуться, а теперь закрепилась окончательно. Coperni и Ferragamo доказали, что танкетка — это не про "старомодно", а про баланс комфорта и стиля. Такая подошва визуально удлиняет ноги, но при этом не утомляет. Идеальная пара для тех, кто хочет высоту без боли.

Взуття на танкетці ідеально подовжує ноги
Обувь на танкетке. Фото из Instagram

Квадратный носок

90-е снова в тренде. Victoria Beckham и Stella McCartney показали, как квадратный мыс превращает даже самые простые туфли в модный акцент. Это вариант для смелых: такой носок мгновенно выделяет образ и придает ему современное звучание.

Туфлі з квадратним носком будуть мати стильний вигляд восени
Туфли с квадратным носком. Фото из Instagram

Мэри-Джейн

Нежность и практичность в одной паре. Bally и Max Mara предлагают эту классику уже не на тонких kitten-heel, а на устойчивом каблуке.

Про туфлі Мері-Джейн тільки усі і говорять останні роки
Туфли Мэри-Джейн. Фото из Instagram

Такие туфли выдержат целый рабочий день, и вы будете выглядеть женственно и изящно.

мода осень тренды обувь стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
