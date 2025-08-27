Модные туфли осеннего сезона — их советуют стилисты

Туфли. Фото: Freepik

Обувь — это не просто деталь гардероба. Она может поднять настроение, сделать образ завершенным и показать характер. С новым сезоном появляются и новые фавориты среди обуви.

Новини.LIVE посмотрели, что предлагают большие дома моды, и выделили 5 главных трендов туфель осени-2025.

Трендовая обувь, которую будут носить этой осенью

Очень острый носок

Дизайнеры решили, что никаких компромиссов в моде не должно быть. Saint Laurent и Gucci показали вытянутые, почти "графические" мыски, которые делают туфли одновременно элегантными и дерзкими. Лаковая кожа, чистые линии и четкая форма — именно то, что нужно для делового гардероба и вечернего выхода.

Туфли с острым носком. Фото из Instagram

Лоферы

Burberry, Chloé и другие модные бренды возвращают в центр внимания удобство. Лоферы этой осенью в моде — на плоском ходу, из фактурной кожи под рептилию или даже на каблуке. От офиса до прогулки по городу — это универсальная пара, которая вытесняет классические лодочки из категории "must-have".

Лоферы. Фото из Instagram

Танкетка

Еще в прошлом году эта форма пыталась вернуться, а теперь закрепилась окончательно. Coperni и Ferragamo доказали, что танкетка — это не про "старомодно", а про баланс комфорта и стиля. Такая подошва визуально удлиняет ноги, но при этом не утомляет. Идеальная пара для тех, кто хочет высоту без боли.

Обувь на танкетке. Фото из Instagram

Квадратный носок

90-е снова в тренде. Victoria Beckham и Stella McCartney показали, как квадратный мыс превращает даже самые простые туфли в модный акцент. Это вариант для смелых: такой носок мгновенно выделяет образ и придает ему современное звучание.

Туфли с квадратным носком. Фото из Instagram

Мэри-Джейн

Нежность и практичность в одной паре. Bally и Max Mara предлагают эту классику уже не на тонких kitten-heel, а на устойчивом каблуке.

Туфли Мэри-Джейн. Фото из Instagram

Такие туфли выдержат целый рабочий день, и вы будете выглядеть женственно и изящно.

