Модные туфли осеннего сезона — их советуют стилисты

Туфли, которые будут собирать комплименты — тренды осени-2025
Обувь — это не просто деталь гардероба. Она может поднять настроение, сделать образ завершенным и показать характер. С новым сезоном появляются и новые фавориты среди обуви.
Новини.LIVE посмотрели, что предлагают большие дома моды, и выделили 5 главных трендов туфель осени-2025.
Трендовая обувь, которую будут носить этой осенью
Очень острый носок
Дизайнеры решили, что никаких компромиссов в моде не должно быть. Saint Laurent и Gucci показали вытянутые, почти "графические" мыски, которые делают туфли одновременно элегантными и дерзкими. Лаковая кожа, чистые линии и четкая форма — именно то, что нужно для делового гардероба и вечернего выхода.
Лоферы
Burberry, Chloé и другие модные бренды возвращают в центр внимания удобство. Лоферы этой осенью в моде — на плоском ходу, из фактурной кожи под рептилию или даже на каблуке. От офиса до прогулки по городу — это универсальная пара, которая вытесняет классические лодочки из категории "must-have".
Танкетка
Еще в прошлом году эта форма пыталась вернуться, а теперь закрепилась окончательно. Coperni и Ferragamo доказали, что танкетка — это не про "старомодно", а про баланс комфорта и стиля. Такая подошва визуально удлиняет ноги, но при этом не утомляет. Идеальная пара для тех, кто хочет высоту без боли.
Квадратный носок
90-е снова в тренде. Victoria Beckham и Stella McCartney показали, как квадратный мыс превращает даже самые простые туфли в модный акцент. Это вариант для смелых: такой носок мгновенно выделяет образ и придает ему современное звучание.
Мэри-Джейн
Нежность и практичность в одной паре. Bally и Max Mara предлагают эту классику уже не на тонких kitten-heel, а на устойчивом каблуке.
Такие туфли выдержат целый рабочий день, и вы будете выглядеть женственно и изящно.
Ранее мы писали о том, как правильно комбинировать обувь с сумкой, чтобы быть в тренде.
Также мы сообщали, какие модели лоферов будут пользоваться спросом этой осенью.
Читайте Новини.LIVE!