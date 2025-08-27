Відео
Головна Fashion Туфлі, які збиратимуть компліменти — тренди осені-2025

Туфлі, які збиратимуть компліменти — тренди осені-2025

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 13:10
Модні туфлі осіннього сезону — їх радять стилісти
Туфлі. Фото: Freepik

Взуття — це не просто деталь гардероба. Вона може підняти настрій, зробити образ завершеним і показати характер. З новим сезоном зʼявляються і нові фаворити серед взуття.

Новини.LIVE подивилися, що пропонують великі будинки моди, і виділили 5 головних трендів туфель осені-2025.

Читайте також:

Трендове взуття, що будуть носити цієї осені

Дуже гострий носок

Дизайнери вирішили, що ніяких компромісів в моді не має бути. Saint Laurent і Gucci показали витягнуті, майже "графічні" миски, які роблять туфлі водночас елегантними й зухвалими. Лакова шкіра, чисті лінії й чітка форма — саме те, що потрібно для ділового гардероба і вечірнього виходу.

Туфлі з гострим носком не покидають тренди
Туфлі з гострим носком. Фото з Instagram

Лофери

Burberry, Chloé та інші модні бренди повертають у центр уваги зручність. Лофери цієї осені в моді — на плоскому ходу, з фактурної шкіри під рептилію або навіть на каблуку. Від офісу до прогулянки містом — це універсальна пара, яка витісняє класичні човники з категорії "must-have".

Лофери - універсальний вибір взуття на осінь
Лофери. Фото з Instagram

Танкетка

Ще торік ця форма намагалася повернутися, а тепер закріпилася остаточно. Coperni і Ferragamo довели, що танкетка — це не про "старомодно", а про баланс комфорту та стилю. Така підошва візуально подовжує ноги, але при цьому не стомлює. Ідеальна пара для тих, хто хоче висоту без болю.

Взуття на танкетці ідеально подовжує ноги
Взуття на танкетці. Фото з Instagram

Квадратний носок

90-ті знову в тренді. Victoria Beckham та Stella McCartney показали, як квадратний мис перетворює навіть найпростіші туфлі на модний акцент. Це варіант для сміливих: такий носок миттєво виділяє образ і додає йому сучасного звучання.

Туфлі з квадратним носком будуть мати стильний вигляд восени
Туфлі з квадратним носком. Фото з Instagram

Мері-Джейн

Ніжність і практичність в одній парі. Bally та Max Mara пропонують цю класику вже не на тонких kitten-heel, а на стійкому каблуку.

Про туфлі Мері-Джейн тільки усі і говорять останні роки
Туфлі Мері-Джейн. Фото з Instagram

Такі туфлі витримають цілий робочий день, але ви при цьому будете мати жіночний та витончений вигляд.

Раніше ми писали про те, як правильно комбінувати взуття з сумкою, щоб бути в тренді.

Також ми повідомляли, які моделі лоферів будуть мати попит цієї осені.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
