Модні туфлі осіннього сезону — їх радять стилісти

Взуття — це не просто деталь гардероба. Вона може підняти настрій, зробити образ завершеним і показати характер. З новим сезоном зʼявляються і нові фаворити серед взуття.

Новини.LIVE подивилися, що пропонують великі будинки моди, і виділили 5 головних трендів туфель осені-2025.

Трендове взуття, що будуть носити цієї осені

Дуже гострий носок

Дизайнери вирішили, що ніяких компромісів в моді не має бути. Saint Laurent і Gucci показали витягнуті, майже "графічні" миски, які роблять туфлі водночас елегантними й зухвалими. Лакова шкіра, чисті лінії й чітка форма — саме те, що потрібно для ділового гардероба і вечірнього виходу.

Туфлі з гострим носком. Фото з Instagram

Лофери

Burberry, Chloé та інші модні бренди повертають у центр уваги зручність. Лофери цієї осені в моді — на плоскому ходу, з фактурної шкіри під рептилію або навіть на каблуку. Від офісу до прогулянки містом — це універсальна пара, яка витісняє класичні човники з категорії "must-have".

Лофери. Фото з Instagram

Танкетка

Ще торік ця форма намагалася повернутися, а тепер закріпилася остаточно. Coperni і Ferragamo довели, що танкетка — це не про "старомодно", а про баланс комфорту та стилю. Така підошва візуально подовжує ноги, але при цьому не стомлює. Ідеальна пара для тих, хто хоче висоту без болю.

Взуття на танкетці. Фото з Instagram

Квадратний носок

90-ті знову в тренді. Victoria Beckham та Stella McCartney показали, як квадратний мис перетворює навіть найпростіші туфлі на модний акцент. Це варіант для сміливих: такий носок миттєво виділяє образ і додає йому сучасного звучання.

Туфлі з квадратним носком. Фото з Instagram

Мері-Джейн

Ніжність і практичність в одній парі. Bally та Max Mara пропонують цю класику вже не на тонких kitten-heel, а на стійкому каблуку.

Туфлі Мері-Джейн. Фото з Instagram

Такі туфлі витримають цілий робочий день, але ви при цьому будете мати жіночний та витончений вигляд.

