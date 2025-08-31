Відео
Найуніверсальніше взуття цієї осені — стильні образи з ним

Найуніверсальніше взуття цієї осені — стильні образи з ним

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 18:01
Яке універсальне взуття обрати на осінь — ідеї стильних образів з ним
Молочні черевики челсі. Фото: Instagram

Справжня класика на осінь — черевики челсі. Вони справді не виходять з моди роками та підійдуть абсолютно до усього: від джинсів до ніжних суконь. Цей сезон не буде винятком, і челсі так само будуть популярними, тож варто придивитись до них, якщо ви шукаєте універсальне взуття на холодну пору року.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Ідеї образів з черевиками челсі

Челсі вирізняються відсутністю підборів та висотою до щиколотки. Вони підкорили модниць практичністю, адже всього одна пара черевик може замінити вам цілий взуттєвий гардероб на осінь. Якщо ви шукаєте найбільш універсальний варіант, обирайте взуття нейтральних кольорів: чорний, коричневий, молочний. Якщо хочеться зробити образи цікавішими, придивіться до яскравих моделей.

Яке взуття найуніверсальніше на осінь
Стильний образ на осінь з челсі. Фото: Instagram

Челсі можна носити абсолютно з усім. Поєднуйте їх з вузькими джинсами для витонченого силуету. Або ж спробуйте стилізувати таке взуття з широкими моделями штанів чи джинсами прямого крою для зручного луку на кожен день. Взувайте челсі під спідницю чи вишукану сукню — вони розбавлять образ та додадуть йому особливого шарму.

Яке взуття найуніверсальніше на осінь
Черевики челсі та спідниця. Фото: Instagram

Під такі черевики пасуватиме й будь-який верхній одяг. Спробуйте поєднувати челсі з курткою, тренчем чи пальтом. Це універсальне взуття підійде під усе.

Яке взуття найуніверсальніше на осінь
Осінні образи з челсі. Фото: Instagram

Челсі — це краща модна інвестиція. Одна така пара взуття прослужить вам не один рік й, головне, вона завжди буде залишатись у тренді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які туфлі обрати на осінь 2025. Вони стали фаворитами модниць.

Також ми розповідали про те, чим замінити балетки восени — ідеї трендового взуття.

мода осінь взуття поради образ
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
