Яке універсальне взуття обрати на осінь — ідеї стильних образів з ним

Справжня класика на осінь — черевики челсі. Вони справді не виходять з моди роками та підійдуть абсолютно до усього: від джинсів до ніжних суконь. Цей сезон не буде винятком, і челсі так само будуть популярними, тож варто придивитись до них, якщо ви шукаєте універсальне взуття на холодну пору року.

Ідеї образів з черевиками челсі

Челсі вирізняються відсутністю підборів та висотою до щиколотки. Вони підкорили модниць практичністю, адже всього одна пара черевик може замінити вам цілий взуттєвий гардероб на осінь. Якщо ви шукаєте найбільш універсальний варіант, обирайте взуття нейтральних кольорів: чорний, коричневий, молочний. Якщо хочеться зробити образи цікавішими, придивіться до яскравих моделей.

Челсі можна носити абсолютно з усім. Поєднуйте їх з вузькими джинсами для витонченого силуету. Або ж спробуйте стилізувати таке взуття з широкими моделями штанів чи джинсами прямого крою для зручного луку на кожен день. Взувайте челсі під спідницю чи вишукану сукню — вони розбавлять образ та додадуть йому особливого шарму.

Під такі черевики пасуватиме й будь-який верхній одяг. Спробуйте поєднувати челсі з курткою, тренчем чи пальтом. Це універсальне взуття підійде під усе.

Челсі — це краща модна інвестиція. Одна така пара взуття прослужить вам не один рік й, головне, вона завжди буде залишатись у тренді.

