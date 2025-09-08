Модные туфли-лодочки сезона осень-2025 — всегда будут иметь спрос

Оригинальные туфли-лодочки. Фото: Pixabay

Если вы выбираете обувь, которая не теряет актуальности из года в год, эта осень точно вам понравится. Главные тренды почти повторяют прошлогодние, поэтому, вполне возможно, что нужные пары уже есть в вашем шкафу. Лоферы, слингбэки, балетки и культовые "Мэри Джейн" остаются в модной игре. Но есть пара, на которую стоит обратить особое внимание — туфли-лодочки.

Новини.LIVE расскажет больше об этой трендовой модели.

Реклама

Читайте также:

Это настоящая классика, которая пережила десятки модных сезонов. Они женственные, элегантные и всегда уместны. Даже такая "вне времени" модель имеет свои сезонные нюансы — в 2025 году дизайнеры добавили несколько акцентов, которые меняют восприятие привычных туфель.

Женские туфли, которые будут актуальны всегда

Классические лодочки

Острый носок, аккуратный каблук и никаких лишних деталей — в тренде чистая, сдержанная эстетика. Кожа (матовая или лакированная) и замша в базовых цветах легко сочетаются с любым гардеробом. Такие лодочки, как белая рубашка в мире обуви: подойдут и к деловому костюму, и к романтическому платью, и к любимым джинсам.

Классические туфли. Фото из Instagram

Лодочки с круглым носком

Форма на любителя, но именно она стала неожиданным хитом сезона. Круглый носок делает обувь более мягкой по восприятию и добавляет образу расслабленности. Отличный выбор для ежедневных луков, особенно если комфорт для вас на первом месте.

Оригинальные лодочки. Фото из Instagram

Анималистичные лодочки

Для тех, кто хочет добавить перчинки базовому гардеробу. Фактура под змеиную или крокодиловую кожу в насыщенных оттенках бордо, шоколада, графита или даже в ярких цветах выглядит эффектно без лишнего декора. Такие лодочки одинаково органично впишутся и в офисный, и в вечерний образ.

Анималистические лодочки. Фото из Instagram

В этом сезоне лодочки снова доказывают, что мода меняется, но настоящая классика всегда остается актуальной.

Ранее мы писали о том, какую трендовую модель сапог стоит приобрести на осень.

Также мы сообщали, чем увлекла модниц подошва у трендовых кроссовок.