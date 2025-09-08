Видео
Самые актуальные туфли-лодочки осени-2025 года — подойдут под все

Самые актуальные туфли-лодочки осени-2025 года — подойдут под все

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 08:40
Модные туфли-лодочки сезона осень-2025 — всегда будут иметь спрос
Оригинальные туфли-лодочки. Фото: Pixabay

Если вы выбираете обувь, которая не теряет актуальности из года в год, эта осень точно вам понравится. Главные тренды почти повторяют прошлогодние, поэтому, вполне возможно, что нужные пары уже есть в вашем шкафу. Лоферы, слингбэки, балетки и культовые "Мэри Джейн" остаются в модной игре. Но есть пара, на которую стоит обратить особое внимание — туфли-лодочки.

Новини.LIVE расскажет больше об этой трендовой модели.

Это настоящая классика, которая пережила десятки модных сезонов. Они женственные, элегантные и всегда уместны. Даже такая "вне времени" модель имеет свои сезонные нюансы — в 2025 году дизайнеры добавили несколько акцентов, которые меняют восприятие привычных туфель.

Женские туфли, которые будут актуальны всегда

Классические лодочки

Острый носок, аккуратный каблук и никаких лишних деталей — в тренде чистая, сдержанная эстетика. Кожа (матовая или лакированная) и замша в базовых цветах легко сочетаются с любым гардеробом. Такие лодочки, как белая рубашка в мире обуви: подойдут и к деловому костюму, и к романтическому платью, и к любимым джинсам.

Класичні туфлі, що пасують майже під усе
Классические туфли. Фото из Instagram

Лодочки с круглым носком

Форма на любителя, но именно она стала неожиданным хитом сезона. Круглый носок делает обувь более мягкой по восприятию и добавляет образу расслабленности. Отличный выбор для ежедневных луков, особенно если комфорт для вас на первом месте.

Човники теж можуть мати свою особливість
Оригинальные лодочки. Фото из Instagram

Анималистичные лодочки

Для тех, кто хочет добавить перчинки базовому гардеробу. Фактура под змеиную или крокодиловую кожу в насыщенных оттенках бордо, шоколада, графита или даже в ярких цветах выглядит эффектно без лишнего декора. Такие лодочки одинаково органично впишутся и в офисный, и в вечерний образ.

Анімалістичні човники стануть родзинкою образу
Анималистические лодочки. Фото из Instagram

В этом сезоне лодочки снова доказывают, что мода меняется, но настоящая классика всегда остается актуальной.

Автор:
Юлия Харченко
Автор:
Юлия Харченко
