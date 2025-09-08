Модні туфлі-лодочки сезону осінь-2025 — завжди будуть мати попит

Оригінальні туфлі-лодочки. Фото: Pixabay

Якщо ви обираєте взуття, яке не втрачає актуальності з року в рік, ця осінь точно вам сподобається. Головні тренди майже повторюють минулорічні, тож, цілком можливо, що потрібні пари вже є у вашій шафі. Лофери, слінгбеки, балетки та культові "Мері Джейн" залишаються у модній грі. Але є пара, на яку варто звернути особливу увагу, — туфлі-човники.

Новини.LIVE розповість більше про цю трендову модель.

Реклама

Читайте також:

Це справжня класика, яка пережила десятки модних сезонів. Вони жіночні, елегантні й завжди доречні. Навіть така "поза часом" модель має свої сезонні нюанси — у 2025 році дизайнери додали кілька акцентів, які змінюють сприйняття звичних туфель.

Жіночі туфлі, що будуть актуальні завжди

Класичні човники

Гострий носок, акуратний підбор і жодних зайвих деталей — у тренді чиста, стримана естетика. Шкіра (матова чи лакована) та замша у базових кольорах легко поєднуються з будь-яким гардеробом. Такі човники, як біла сорочка у світі взуття: пасуватимуть і до ділового костюма, і до романтичної сукні, і до улюблених джинсів.

Класичні туфлі. Фото з Instagram

Човники з круглим носком

Форма на любителя, але саме вона стала несподіваним хітом сезону. Круглий носок робить взуття м’якшим за сприйняттям і додає образу розслабленості. Чудовий вибір для щоденних луків, особливо якщо комфорт для вас на першому місці.

Оригінальні човники. Фото з Instagram

Анімалістичні човники

Для тих, хто хоче додати перчинки базовому гардеробу. Фактура під зміїну чи крокодилячу шкіру у насичених відтінках бордо, шоколаду, графіту чи навіть у яскравих кольорах має ефектний вигляд без зайвого декору. Такі човники однаково органічно впишуться і в офісний, і у вечірній образ.

Анімалістичні човники. Фото з Instagram

Цього сезону човники знову доводять, що мода змінюється, але справжня класика завжди залишається актуальною.

Раніше ми писали про те, яку трендову модель чобіт варто придбати на осінь.

Також ми повідомляли, чим захопила модниць підошва у трендових кросівок.