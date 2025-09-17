Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Головна Fashion Взуття з історією — елегантні туфлі як у Коко Шанель

Взуття з історією — елегантні туфлі як у Коко Шанель

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 13:07
Стиль Коко Шанель — яке елегантне взуття вона любила
Коко Шанель. Фото: кадр з відео

Багатьом відома Коко Шанель назавжди залишиться іконою моди XX століття. Вона навчила світ, що елегантність і комфорт можуть йти поруч, а низькі підбори — це не лише зручно, а й неймовірно стильно. І восени 2025 року саме такі туфлі знову в центрі уваги: модниці по всьому світу повертаються до класики, яка ніколи не виходить з моди.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Туфлі на осінь в стилі Коко Шанель

Чорні туфлі на низьких підборах

Як маленька чорна сукня, чорні туфлі на низьких підборах стали справжньою класикою. Вони підходять до будь-чого: від буденного аутфіту до вечірньої сукні. Це позачасовий вибір для тих, хто цінує стиль без зайвої складності.

Туфлі, що завжди будуть класикою
Michael Kors. Фото: Vogue

Туфлі з Т-подібним ремінцем

T-Bar — ці туфлі з’явилися ще у 1920-х, а свій розквіт пережили у 1950-х. Сьогодні їх знову обирають бренди Christopher Ember та Max Mara. Хоч у соцмережах їх іноді називають "бабусиними", вони мають сучасний й стильний вигляд. Ідеально підходять до джинсів, класичних штанів або елегантних суконь.

Туфлі з ремінцем як символ елегантності
Chie Mihara. Фото: Vogue

Mary Jane на низьких підборах

Класика 1950-х, яка ніколи не старіє. Mary Jane з однією лямкою сьогодні особливо популярні у лакованому варіанті або з кількома ремінцями. Такі моделі обожнюють француженки, і їх можна знайти у колекціях Dior, Miu Miu та інших відомих брендів.

Туфлі, котрі обожнюють француженки
Caret Paris. Фото: Vogue

Двоколірні туфлі

Двоколірні туфлі — справжній символ Chanel.

Двоколірні туфлі зараз актуальні як ніколи
Francesco Russo. Фото: Vogue

Коко називала першу пару "останнім штрихом елегантності", а Карл Лагерфельд та Віржині Віар робили їх знаковими у своїх колекціях.

Раніше ми писали про те, що туфлі-лодочки на осінь ідеальний вибір.

Також ми повідомляли, які витончені туфлі будуть збирати компліменти цього сезону.

мода тренди взуття зірки стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації