Стиль Коко Шанель — яке елегантне взуття вона любила

Багатьом відома Коко Шанель назавжди залишиться іконою моди XX століття. Вона навчила світ, що елегантність і комфорт можуть йти поруч, а низькі підбори — це не лише зручно, а й неймовірно стильно. І восени 2025 року саме такі туфлі знову в центрі уваги: модниці по всьому світу повертаються до класики, яка ніколи не виходить з моди.

Туфлі на осінь в стилі Коко Шанель

Чорні туфлі на низьких підборах

Як маленька чорна сукня, чорні туфлі на низьких підборах стали справжньою класикою. Вони підходять до будь-чого: від буденного аутфіту до вечірньої сукні. Це позачасовий вибір для тих, хто цінує стиль без зайвої складності.

Michael Kors. Фото: Vogue

Туфлі з Т-подібним ремінцем

T-Bar — ці туфлі з’явилися ще у 1920-х, а свій розквіт пережили у 1950-х. Сьогодні їх знову обирають бренди Christopher Ember та Max Mara. Хоч у соцмережах їх іноді називають "бабусиними", вони мають сучасний й стильний вигляд. Ідеально підходять до джинсів, класичних штанів або елегантних суконь.

Chie Mihara. Фото: Vogue

Mary Jane на низьких підборах

Класика 1950-х, яка ніколи не старіє. Mary Jane з однією лямкою сьогодні особливо популярні у лакованому варіанті або з кількома ремінцями. Такі моделі обожнюють француженки, і їх можна знайти у колекціях Dior, Miu Miu та інших відомих брендів.

Caret Paris. Фото: Vogue

Двоколірні туфлі

Двоколірні туфлі — справжній символ Chanel.

Francesco Russo. Фото: Vogue

Коко називала першу пару "останнім штрихом елегантності", а Карл Лагерфельд та Віржині Віар робили їх знаковими у своїх колекціях.

