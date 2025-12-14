Доступна мода 2026 — кросівки, що повторюють стиль пари року

Білі кросівки. Фото: freepik

На ринку взуття стався тихий зсув, який спершу помітили редактори, а тепер уже й звичайні покупці. Моделі стали стриманішими, легшими і здається повернулися до базових форм. І саме ця простота несподівано перетворилася на один із найпомітніших трендів року.

Про це йде мова в матеріалі Vogue.

Реклама

Читайте також:

Кросівки, які змінюють міський стиль

Мінімалістичні кросівки зараз можна впізнати здалеку. У верхній частині нічого зайвого: шнурівка, кілька акуратних деталей та інколи контрастна вставка з замші чи нейлону, яка радше підкреслює форму, ніж привертає увагу сама по собі.

Dries Van Noten. Фото з Vogue

Першими на таку естетику звернули увагу саме дизайнерські бренди. Вони повернули в моду ретро-силуети. Найяскравішим прикладом стали пари Dries Van Noten, які фактично задали тон. Після цього хвиля докотилася до великих спортивних брендів, а потім до масмаркету. І ось уже те, що ще недавно здавалось "професійною" модною темою, тепер висить у будь-якому магазині. Ретро-кросівки перестали бути експериментом, а скоріше стали звичною основою гардероба.

COS. Фото з Vogue

Одним із найуважніших гравців у цьому процесі став COS. Бренд зреагував швидко — буквально в той момент, коли інтерес до мінімалістичних моделей тільки почав зростати. Рівна підошва у цих кросівок підсилює враження цілісності, а відсутність надлишкових деталей дає змогу "дихати" самій формі.

На фото з продуктового сторінки COS добре видно, як ці моделі працюють у різних комбінаціях. Вони природно "стають" під джинси, широкі штани, класичні пальта й мінімалістичні куртки.

Кросівки від COS в образі. Фото з Vogue

Цікаво й те, як бренд підійшов до кольорової палітри. Кросівки представлені у насичених, "смачних" відтінках: темний шоколад, глибокий рубіновий, нефритовий, хакі, темно-синій, капучино. А ще класичний чорний і крейдяний. Така стримана палітра робить модель універсальною, не надто прив’язаною до сезону чи конкретної стилістики.

Раніше ми писали про те, яке взуття стало головною несподіванкою цього сезону.

Також ми повідомляли, які пари взуття стануть новою класикою у 2025 році.