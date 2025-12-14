Відео
Нові кросівки 2026 — вигідна заміна популярної пари року

Нові кросівки 2026 — вигідна заміна популярної пари року

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 11:30
Доступна мода 2026 — кросівки, що повторюють стиль пари року
Білі кросівки. Фото: freepik

На ринку взуття стався тихий зсув, який спершу помітили редактори, а тепер уже й звичайні покупці. Моделі стали стриманішими, легшими і здається повернулися до базових форм. І саме ця простота несподівано перетворилася на один із найпомітніших трендів року.

Про це йде мова в матеріалі Vogue.

Читайте також:

Кросівки, які змінюють міський стиль

Мінімалістичні кросівки зараз можна впізнати здалеку. У верхній частині нічого зайвого: шнурівка, кілька акуратних деталей та інколи контрастна вставка з замші чи нейлону, яка радше підкреслює форму, ніж привертає увагу сама по собі. 

Dries Van Noten знайшли заміну
Dries Van Noten. Фото з Vogue

Першими на таку естетику звернули увагу саме дизайнерські бренди. Вони повернули в моду ретро-силуети. Найяскравішим прикладом стали пари Dries Van Noten, які фактично задали тон. Після цього хвиля докотилася до великих спортивних брендів, а потім до масмаркету. І ось уже те, що ще недавно здавалось "професійною" модною темою, тепер висить у будь-якому магазині. Ретро-кросівки перестали бути експериментом, а скоріше стали звичною основою гардероба.

Ретро-кросівки стали важливим елементом гардеробу
COS. Фото з Vogue

Одним із найуважніших гравців у цьому процесі став COS. Бренд зреагував швидко — буквально в той момент, коли інтерес до мінімалістичних моделей тільки почав зростати. Рівна підошва у цих кросівок підсилює враження цілісності, а відсутність надлишкових деталей дає змогу "дихати" самій формі.

На фото з продуктового сторінки COS добре видно, як ці моделі працюють у різних комбінаціях. Вони природно "стають" під джинси, широкі штани, класичні пальта й мінімалістичні куртки. 

Які кросівки цього сезону в топі
 Кросівки від COS в образі. Фото з Vogue

Цікаво й те, як бренд підійшов до кольорової палітри. Кросівки представлені у насичених, "смачних" відтінках: темний шоколад, глибокий рубіновий, нефритовий, хакі, темно-синій, капучино. А ще класичний чорний і крейдяний. Така стримана палітра робить модель універсальною, не надто прив’язаною до сезону чи конкретної стилістики.

Раніше ми писали про те, яке взуття стало головною несподіванкою цього сезону.

Також ми повідомляли, які пари взуття стануть новою класикою у 2025 році.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
