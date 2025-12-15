Відео
Головна Мода Не тільки уггі — взуття, що стало новою базою для зимового сезону

Не тільки уггі — взуття, що стало новою базою для зимового сезону

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 13:40
Уггі більше не єдиний варіант — яке взуття частіше обирають на зиму
Уггі. Фото з Instagram

Зимова мода поступово змінює оптику. Уггі, які кілька років були синонімом тепла і зручності, дедалі частіше залишаються поза образами інфлюєнсерів. Їм активно шукають стильну альтернативу.

Сайт Новини.LIVE розповість, на які саме моделі звернути увагу.

Читайте також:

Нижче представлені три типи взуття, які сьогодні все частіше обирають замість уггі, і пояснення, чому саме вони закріплюються як нова зимова база.

Сапоги з широким голенищем

Ці сапоги повертають відчуття пропорцій, якого багатьом не вистачало в зимових образах. Вони не копіюють логіку уггі, але дають схоже відчуття стійкості — тільки без враження домашнього взуття.

Сапоги, що стали альтернативою уггі
Коричневі сапоги з широким голенищем. Фото з Instagram

Інфлюєнсери звертають увагу на моделі з щільної шкіри або замші, з прямим голенищем, яке не облягає ногу.

Як носять:

  • з міні-спідницями та щільними колготами, щоб витягнути силует;
  • з пальтами-халатами, де м’який верх підтримує ширину голенища;
  • з укороченими пуховиками або шубами.

Жокейські сапоги

Жокейські сапоги повертаються. Це взуття з чітким силуетом, яке легко вписується майже в будь-який зимовий гардероб.

Вони добре працюють і з класичними пальтами, і з більш розслабленими речами. Є ще один момент, який часто відзначають: у таких сапогах змінюється постава.

Як носять:

  • з прямими вовняними пальтами;
  • з оверсайз-косухами, граючи на контрасті форм;
  • з легінсами, довгими светрами і шарфами.

Жокейські моделі зазвичай обирають ті, кому важлива передбачуваність у речах. Це взуття не потребує складної стилізації.

Жокейські моделі взуття легкі у стилізації
Жокейські сапоги. Фото з Instagram

Теплі мокасини

Мокасини — несподівана, але логічна заміна уггі.  Зимові версії роблять з щільної замші або шкіри, з меховою підкладкою та товстішою підошвою.

Теплі мокасини як альтернатива уггі
Теплі мокасини. Фото з Instagram

Вони добре підходять для сухої зими й міського ритму, коли важливіше зручність, ніж захист від снігових заметів. За рахунок форми мокасини автоматично роблять образ охайнішим — навіть якщо на вас об’ємний пуховик або трикотажний костюм.

Як носять:

  • з широкими вовняними штанами;
  • з прямими пальтами й довгими екошубами;
  • з трикотажними комплектами, додаючи образу стриманості.

Цей варіант обирають ті, хто все ще хоче тепла й комфорту, але без відчуття, що вийшли з дому в капцях.

Раніше ми писали про те, які нові кросівки мають усі шанси підкорити 2026 рік.

Також ми повідомляли, яке взуття стало головною несподіванкою цього року.

мода тренди зима взуття жіноче взуття
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
