Уггі більше не єдиний варіант — яке взуття частіше обирають на зиму

Не тільки уггі — взуття, що стало новою базою для зимового сезону
Зимова мода поступово змінює оптику. Уггі, які кілька років були синонімом тепла і зручності, дедалі частіше залишаються поза образами інфлюєнсерів. Їм активно шукають стильну альтернативу.
Нижче представлені три типи взуття, які сьогодні все частіше обирають замість уггі, і пояснення, чому саме вони закріплюються як нова зимова база.
Сапоги з широким голенищем
Ці сапоги повертають відчуття пропорцій, якого багатьом не вистачало в зимових образах. Вони не копіюють логіку уггі, але дають схоже відчуття стійкості — тільки без враження домашнього взуття.
Інфлюєнсери звертають увагу на моделі з щільної шкіри або замші, з прямим голенищем, яке не облягає ногу.
Як носять:
- з міні-спідницями та щільними колготами, щоб витягнути силует;
- з пальтами-халатами, де м’який верх підтримує ширину голенища;
- з укороченими пуховиками або шубами.
Жокейські сапоги
Жокейські сапоги повертаються. Це взуття з чітким силуетом, яке легко вписується майже в будь-який зимовий гардероб.
Вони добре працюють і з класичними пальтами, і з більш розслабленими речами. Є ще один момент, який часто відзначають: у таких сапогах змінюється постава.
Як носять:
- з прямими вовняними пальтами;
- з оверсайз-косухами, граючи на контрасті форм;
- з легінсами, довгими светрами і шарфами.
Жокейські моделі зазвичай обирають ті, кому важлива передбачуваність у речах. Це взуття не потребує складної стилізації.
Теплі мокасини
Мокасини — несподівана, але логічна заміна уггі. Зимові версії роблять з щільної замші або шкіри, з меховою підкладкою та товстішою підошвою.
Вони добре підходять для сухої зими й міського ритму, коли важливіше зручність, ніж захист від снігових заметів. За рахунок форми мокасини автоматично роблять образ охайнішим — навіть якщо на вас об’ємний пуховик або трикотажний костюм.
Як носять:
- з широкими вовняними штанами;
- з прямими пальтами й довгими екошубами;
- з трикотажними комплектами, додаючи образу стриманості.
Цей варіант обирають ті, хто все ще хоче тепла й комфорту, але без відчуття, що вийшли з дому в капцях.
