Уггі більше не єдиний варіант — яке взуття частіше обирають на зиму

Уггі. Фото з Instagram

Зимова мода поступово змінює оптику. Уггі, які кілька років були синонімом тепла і зручності, дедалі частіше залишаються поза образами інфлюєнсерів. Їм активно шукають стильну альтернативу.

Нижче представлені три типи взуття, які сьогодні все частіше обирають замість уггі, і пояснення, чому саме вони закріплюються як нова зимова база.

Сапоги з широким голенищем

Ці сапоги повертають відчуття пропорцій, якого багатьом не вистачало в зимових образах. Вони не копіюють логіку уггі, але дають схоже відчуття стійкості — тільки без враження домашнього взуття.

Коричневі сапоги з широким голенищем. Фото з Instagram

Інфлюєнсери звертають увагу на моделі з щільної шкіри або замші, з прямим голенищем, яке не облягає ногу.

Як носять:

з міні-спідницями та щільними колготами, щоб витягнути силует;

з пальтами-халатами, де м’який верх підтримує ширину голенища;

з укороченими пуховиками або шубами.

Жокейські сапоги

Жокейські сапоги повертаються. Це взуття з чітким силуетом, яке легко вписується майже в будь-який зимовий гардероб.

Вони добре працюють і з класичними пальтами, і з більш розслабленими речами. Є ще один момент, який часто відзначають: у таких сапогах змінюється постава.

Як носять:

з прямими вовняними пальтами;

з оверсайз-косухами, граючи на контрасті форм;

з легінсами, довгими светрами і шарфами.

Жокейські моделі зазвичай обирають ті, кому важлива передбачуваність у речах. Це взуття не потребує складної стилізації.

Жокейські сапоги. Фото з Instagram

Теплі мокасини

Мокасини — несподівана, але логічна заміна уггі. Зимові версії роблять з щільної замші або шкіри, з меховою підкладкою та товстішою підошвою.

Теплі мокасини. Фото з Instagram

Вони добре підходять для сухої зими й міського ритму, коли важливіше зручність, ніж захист від снігових заметів. За рахунок форми мокасини автоматично роблять образ охайнішим — навіть якщо на вас об’ємний пуховик або трикотажний костюм.

Як носять:

з широкими вовняними штанами;

з прямими пальтами й довгими екошубами;

з трикотажними комплектами, додаючи образу стриманості.

Цей варіант обирають ті, хто все ще хоче тепла й комфорту, але без відчуття, що вийшли з дому в капцях.

