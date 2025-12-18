Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Недооцінене взуття зими — стильні та теплі снігоступи

Недооцінене взуття зими — стильні та теплі снігоступи

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 13:06
Практичні снігоступи — трендове зимове взуття, що рятує від холоду
Тепле зимове взуття. Фото: freepik

Коли на вулицях сніг та лід, звичайні черевики не справляються. Снігоступи створені саме для таких умов — вони тримають тепло, не ковзають і захищають від вологи.

У Vogue розповіли, чому це взуття варто розглянути та які моделі обрати.

Реклама
Читайте також:

Для чого потрібні снігоступи

Гумові дощові чоботи або трекінгові черевики підходять для м'якої зими з плюсовою температурою. Але коли температура падає нижче нуля і випадає сніг, цього вже замало. Ноги мерзнуть, підошва ковзає, вода просочується всередину.

Снігоступи стали найпрактичнішим вибором цієї зими
Moon Boot. Фото з Vogue

Снігоступи вирішують всі ці проблеми одразу. Вони утеплені, водонепроникні та мають протиковзку підошву. Ризик травм знижується в рази порівняно зі звичайними черевиками.

Базові моделі для холоду

Якщо потрібне надійне взуття без зайвих деталей, варто дивитись на бренди які спеціалізуються на зимовому взутті. L.L.Bean, Sorel, UGG та Bogner роблять моделі саме для реального використання, а не для фотосесій.

Надійне взуття на зиму
UGG. Фото з Vogue

Їхні снігоступи мають надійний вигляд. Товста підошва, якісна підкладка, міцні матеріали. Така пара прослужить кілька сезонів навіть якщо носити її щодня.

UGG відомі своїми класичними чоботами з овчини. Вони м'які, теплі та зручні. Можна проходити в них цілий день і ноги не втомляться. Sorel робить більш спортивні варіанти з чіткішими лініями. Їхні моделі часто мають шнурівку та додаткові ремінці для фіксації.  Це має дуже функціональний вигляд.

Раніше ми писали про те, які кросівки прийшли на заміну тим, що були популярними довгий час.

Також ми повідомляли, яке взуття цього сезону раптом захотіли усі через його незвичність.

мода тренди зима взуття 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації