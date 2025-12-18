Практичні снігоступи — трендове зимове взуття, що рятує від холоду

Тепле зимове взуття. Фото: freepik

Коли на вулицях сніг та лід, звичайні черевики не справляються. Снігоступи створені саме для таких умов — вони тримають тепло, не ковзають і захищають від вологи.

У Vogue розповіли, чому це взуття варто розглянути та які моделі обрати.

Реклама

Читайте також:

Для чого потрібні снігоступи

Гумові дощові чоботи або трекінгові черевики підходять для м'якої зими з плюсовою температурою. Але коли температура падає нижче нуля і випадає сніг, цього вже замало. Ноги мерзнуть, підошва ковзає, вода просочується всередину.

Moon Boot. Фото з Vogue

Снігоступи вирішують всі ці проблеми одразу. Вони утеплені, водонепроникні та мають протиковзку підошву. Ризик травм знижується в рази порівняно зі звичайними черевиками.

Базові моделі для холоду

Якщо потрібне надійне взуття без зайвих деталей, варто дивитись на бренди які спеціалізуються на зимовому взутті. L.L.Bean, Sorel, UGG та Bogner роблять моделі саме для реального використання, а не для фотосесій.

UGG. Фото з Vogue

Їхні снігоступи мають надійний вигляд. Товста підошва, якісна підкладка, міцні матеріали. Така пара прослужить кілька сезонів навіть якщо носити її щодня.

UGG відомі своїми класичними чоботами з овчини. Вони м'які, теплі та зручні. Можна проходити в них цілий день і ноги не втомляться. Sorel робить більш спортивні варіанти з чіткішими лініями. Їхні моделі часто мають шнурівку та додаткові ремінці для фіксації. Це має дуже функціональний вигляд.

Раніше ми писали про те, які кросівки прийшли на заміну тим, що були популярними довгий час.

Також ми повідомляли, яке взуття цього сезону раптом захотіли усі через його незвичність.