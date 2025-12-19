Світові модниці вже носять ці кросівки — повторіть їхній вибір

Кросівки. Фото: freepik

Кросівки New Balance знову стали найбажанішим взуттям сезону. Цієї зими особливо популярні дві моделі — 9060 з футуристичним дизайном та 327 у більш стриманому стилі.

Про це нагадало видання City Magazine.

Чим вони відрізняються і з чим їх носити

New Balance існує вже десятки років але останні кілька сезонів бренд переживає новий пік популярності. Їхні кросівки носять і звичайні дівчата, і знаменитості. Їх взуття реально зручне для цілого дня, але при цьому має актуальний вигляд.

New Balance 9060

Ця модель одразу впадає в око через незвичайний дизайн. Тут змішані вінтажні елементи з футуристичними лініями. Підошва масивна з хвилястими лініями. Верх складається з кількох шарів різних матеріалів. Кольорові блоки розташовані несиметрично, що робить кросівки помітнішими.

New Balance 9060. Фото з Instagram

Саме через цю помітність 9060 обирають для спортивних образів. Можна надіти їх зі спортивками та худі і вийде цілісний casual look. Або носити з джинсами та оверсайз светром — теж буде добре.

New Balance 327

Якщо 9060 — це про яскравість, то 327 про стриманість. Дизайн тут більш класичний, хоча теж з цікавими деталями. Найпомітніша деталь — велике N на боці. Воно зроблене з замші або шкіри, і контрастує з основним кольором кросівка. Плюс підошва має цікаву зубчасту текстуру, яка бере початок з бігових моделей 70-х років.

New Balance 327. Фото з Instagram

Кольорові поєднання зазвичай спокійніші. Саме тому 327 простіше вписати в різні образи. Вони підходять і під джинси, і під костюм, і під сукню.

З чим носити кожну модель

Для 9060 підходить максимально простий верх. Чим яскравіші кросівки, тим спокійнішим має бути решта образу. Чорні джинси та базовий светр — ідеально. Або спортивки нейтрального кольору з худі.

Популярні кросівки в простому образі. Фото з Instagram

Модель 327 більш гнучка у комбінуванні. Її можна носити:

з джинсами будь-якого крою;

з костюмними штанами;

з міні-спідницею;

з сукнею міді.

Вони додають образу легкості, але не роблять його занадто спортивним.

Модель 327 в різних образах. Фото з Instagram

Цікавий варіант — 327 з жіночним костюмом. Піджак, штани, і замість човників кросівки. Має сучасний і зручний вигляд, особливо якщо попереду довгий день, коли треба багато ходити.

