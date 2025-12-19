Відео
Трендові кросівки, які підкорять вуличну моду 2026 року

Трендові кросівки, які підкорять вуличну моду 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 13:42
Світові модниці вже носять ці кросівки — повторіть їхній вибір
Кросівки. Фото: freepik

Кросівки New Balance знову стали найбажанішим взуттям сезону. Цієї зими особливо популярні дві моделі — 9060 з футуристичним дизайном та 327 у більш стриманому стилі.

Про це нагадало видання City Magazine.

Читайте також:

Чим вони відрізняються і з чим їх носити

New Balance існує вже десятки років але останні кілька сезонів бренд переживає новий пік популярності. Їхні кросівки носять і звичайні дівчата, і знаменитості. Їх взуття реально зручне для цілого дня, але при цьому має актуальний вигляд.

New Balance 9060

Ця модель одразу впадає в око через незвичайний дизайн. Тут змішані вінтажні елементи з футуристичними лініями.  Підошва масивна з хвилястими лініями. Верх складається з кількох шарів різних матеріалів. Кольорові блоки розташовані несиметрично, що робить кросівки помітнішими.

Модель кросівок, що підкорила своїм дизайном
New Balance 9060. Фото з Instagram

Саме через цю помітність 9060 обирають для спортивних образів. Можна надіти їх зі спортивками та худі і вийде цілісний casual look. Або носити з джинсами та оверсайз светром — теж буде добре.

New Balance 327

Якщо 9060 — це про яскравість, то 327 про стриманість. Дизайн тут більш класичний, хоча теж з цікавими деталями. Найпомітніша деталь — велике N на боці. Воно зроблене з замші або шкіри, і контрастує з основним кольором кросівка. Плюс підошва має цікаву зубчасту текстуру, яка бере початок з бігових моделей 70-х років.

Модель кросівок в стилі 70-х, але в оновленому вигляді
New Balance 327. Фото з Instagram

Кольорові поєднання зазвичай спокійніші. Саме тому 327 простіше вписати в різні образи. Вони підходять і під джинси, і під костюм, і під сукню.

З чим носити кожну модель

Для 9060 підходить максимально простий верх. Чим яскравіші кросівки, тим спокійнішим має бути решта образу. Чорні джинси та базовий светр — ідеально. Або спортивки нейтрального кольору з худі.

Кросівки для простих образів
Популярні кросівки в простому образі. Фото з Instagram

Модель 327 більш гнучка у комбінуванні. Її можна носити:

  • з джинсами будь-якого крою;
  • з костюмними штанами;
  • з міні-спідницею;
  • з сукнею міді.

Вони додають образу легкості, але не роблять його занадто спортивним.

Трендові кросівки, які підкорять вуличну моду 2026 року - фото 4
Модель 327 в різних образах. Фото з Instagram

Цікавий варіант — 327 з жіночним костюмом. Піджак, штани, і замість човників кросівки. Має сучасний і зручний вигляд, особливо якщо попереду довгий день, коли треба багато ходити.

Раніше ми писали про те, які кросівки цілком можуть стати новою парою популярного взуття 2026 року.

Також ми повідомляли, що кросівки в стилі 70-х сміливо можна носити хоч зараз.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
