Кроссовки, которые изменят 2026 год — сделают любой образ культовым

Кроссовки с эластичной вставкой на пятке становятся главной обувью 2026 года. Если ищете что-то между балетками и кроссовками — это ваш вариант.

Who What Wear прогнозирует, что это не кратковременная мода, а долгосрочный тренд.

Какие кроссовки набирают популярность

Обычная форма кроссовок, но вместо плотного задника — эластичная лента. Как у балеток. Это делает обувь мягче на вид и удобнее в носке. Пятка не зажата жестким материалом, а обернута тянущейся тканью.

Визуально это добавляет легкости. Обычные кроссовки часто имеют массивный вид, особенно спортивные модели. Эластичная вставка делает их более нежными, менее грубыми. Это позволяет носить их с разными образами.

Кроссовки от Adidas. Фото из Instagram

Кто уже носит эти кроссовки

Prada, Miu Miu, Chloe выпустили свои версии этих кроссовок. Это значит, что тренд вышел за пределы street style и попал в высокую моду. Когда большие бренды делают что-то, массмаркет следует за ними.

Zara, Mango, H&M уже предлагают похожие модели по более доступным ценам. Можно найти версию за 1500-2000 гривен вместо 20 тысяч за дизайнерские.

Кроссовки Miu Miu. Фото из Instagram

Инфлюенсеры носят эти кроссовки с джинсами, юбками миди, широкими брюками. Они стали частью того, что называют "elevated casual" — когда образ выглядит более расслабленным, но продуманным.

Трендовые кроссовки в образах

Джинсы

Самый простой вариант. Прямые джинсы или широкие — обе модели будут уместны. Кроссовки с эластичной пяткой выглядят менее спортивно, чем обычные, поэтому сочетаются даже с простыми джинсами.

Юбки

Миди-юбки, плиссированные, джинсовые — все подходит. Раньше с такими юбками носили балетки или лоферы. Теперь кроссовки с эластичной пяткой — альтернатива, которая дает тот же эффект элегантности, но с большим комфортом.

Платья

Легкие платья, трикотажные, шелковые — кроссовки с мягкой пяткой не конфликтуют с ними так, как это делают массивные кроссовки. Они добавляют расслабленности образу, но не делают его слишком спортивным.

Костюмы

Брючные костюмы с кроссовками — это уже привычная комбинация. Но кроссовки с эластичной пяткой выглядят немного изящнее, поэтому образ не кажется слишком контрастным.

