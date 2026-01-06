Кроссовки, которые изменят 2026 год — сделают любой образ культовым

Главный модный провокатор — кроссовки, которые удивят в 2026 году
Кроссовки с эластичной вставкой на пятке становятся главной обувью 2026 года. Если ищете что-то между балетками и кроссовками — это ваш вариант.
Who What Wear прогнозирует, что это не кратковременная мода, а долгосрочный тренд.
Какие кроссовки набирают популярность
Обычная форма кроссовок, но вместо плотного задника — эластичная лента. Как у балеток. Это делает обувь мягче на вид и удобнее в носке. Пятка не зажата жестким материалом, а обернута тянущейся тканью.
Визуально это добавляет легкости. Обычные кроссовки часто имеют массивный вид, особенно спортивные модели. Эластичная вставка делает их более нежными, менее грубыми. Это позволяет носить их с разными образами.
Кто уже носит эти кроссовки
Prada, Miu Miu, Chloe выпустили свои версии этих кроссовок. Это значит, что тренд вышел за пределы street style и попал в высокую моду. Когда большие бренды делают что-то, массмаркет следует за ними.
Zara, Mango, H&M уже предлагают похожие модели по более доступным ценам. Можно найти версию за 1500-2000 гривен вместо 20 тысяч за дизайнерские.
Инфлюенсеры носят эти кроссовки с джинсами, юбками миди, широкими брюками. Они стали частью того, что называют "elevated casual" — когда образ выглядит более расслабленным, но продуманным.
Трендовые кроссовки в образах
Джинсы
Самый простой вариант. Прямые джинсы или широкие — обе модели будут уместны. Кроссовки с эластичной пяткой выглядят менее спортивно, чем обычные, поэтому сочетаются даже с простыми джинсами.
Юбки
Миди-юбки, плиссированные, джинсовые — все подходит. Раньше с такими юбками носили балетки или лоферы. Теперь кроссовки с эластичной пяткой — альтернатива, которая дает тот же эффект элегантности, но с большим комфортом.
Платья
Легкие платья, трикотажные, шелковые — кроссовки с мягкой пяткой не конфликтуют с ними так, как это делают массивные кроссовки. Они добавляют расслабленности образу, но не делают его слишком спортивным.
Костюмы
Брючные костюмы с кроссовками — это уже привычная комбинация. Но кроссовки с эластичной пяткой выглядят немного изящнее, поэтому образ не кажется слишком контрастным.
