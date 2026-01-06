Кросівки, які змінять 2026 рік — зроблять будь-який образ культовим

Кросівки. Фото: freepik

Кросівки з еластичною вставкою на п'яті стають головним взуттям 2026 року. Якщо шукаєте щось між балетками і кросівками — це ваш варіант.

Who What Wear прогнозує, що це не короткочасна мода, а довгостроковий тренд.

Які кросівки набирають популярності

Звичайна форма кросівок, але замість щільного задника — еластична стрічка. Як у балеток. Це робить взуття м'якшим на вигляд і зручнішим у носінні. П'ята не затиснута жорстким матеріалом, а обгорнута тканиною, що тягнеться.

Візуально це додає легкості. Звичайні кросівки часто мають масивний вигляд, особливо спортивні моделі. Еластична вставка робить їх ніжнішими, менш грубими. Це дозволяє носити їх з різними образами.

Кросівки від Adidas. Фото з Instagram

Хто вже носить ці кросівки

Prada, Miu Miu, Chloe випустили свої версії цих кросівок. Це означає, що тренд вийшов за межі street style і потрапив у високу моду. Коли великі бренди роблять щось, масмаркет слідує за ними.

Zara, Mango, H&M вже пропонують схожі моделі за доступнішими цінами. Можна знайти версію за 1500-2000 гривень замість 20 тисяч за дизайнерські.

Кросівки Miu Miu. Фото з Instagram

Інфлюенсери носять ці кросівки з джинсами, спідницями міді, широкими брюками. Вони стали частиною того, що називають "elevated casual" — коли образ має більш розслаблений, але продуманий вигляд.

Трендові кросівки в образах

Джинси

Найпростіший варіант. Прямі джинси або широкі — обидві моделі будуть доречні. Кросівки з еластичною п'ятою мають менш спортивний, ніж звичайний вигляд, тому поєднуються навіть з простими джинсами.

Спідниці

Міді-спідниці, плісировані, джинсові — все підходить. Раніше з такими спідницями носили балетки або лофери. Тепер кросівки з еластичною п'ятою — альтернатива, яка дає той самий ефект елегантності, але з більшим комфортом.

Сукні

Легкі сукні, трикотажні, шовкові — кросівки з м'якою п'ятою не конфліктують з ними так, як це роблять масивні кросівки. Вони додають розслабленості образу, але не роблять його занадто спортивним.

Костюми

Брючні костюми з кросівками — це вже звична комбінація. Але кросівки з еластичною п'ятою мають трохи витонченіший вигляд, тому образ не здається занадто контрастним.

Раніше ми писали про те, яка модель кросівок з 90-х стала актуальною в 2026 році.

Також ми повідомляли, які кросівки в стилі 70-х знову в центрі уваги і цілком заслужено.