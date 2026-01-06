Кросівки, які змінять 2026 рік — зроблять будь-який образ культовим

Головний модний провокатор — кросівки, що здивують у 2026 році
Кросівки з еластичною вставкою на п'яті стають головним взуттям 2026 року. Якщо шукаєте щось між балетками і кросівками — це ваш варіант.
Who What Wear прогнозує, що це не короткочасна мода, а довгостроковий тренд.
Які кросівки набирають популярності
Звичайна форма кросівок, але замість щільного задника — еластична стрічка. Як у балеток. Це робить взуття м'якшим на вигляд і зручнішим у носінні. П'ята не затиснута жорстким матеріалом, а обгорнута тканиною, що тягнеться.
Візуально це додає легкості. Звичайні кросівки часто мають масивний вигляд, особливо спортивні моделі. Еластична вставка робить їх ніжнішими, менш грубими. Це дозволяє носити їх з різними образами.
Хто вже носить ці кросівки
Prada, Miu Miu, Chloe випустили свої версії цих кросівок. Це означає, що тренд вийшов за межі street style і потрапив у високу моду. Коли великі бренди роблять щось, масмаркет слідує за ними.
Zara, Mango, H&M вже пропонують схожі моделі за доступнішими цінами. Можна знайти версію за 1500-2000 гривень замість 20 тисяч за дизайнерські.
Інфлюенсери носять ці кросівки з джинсами, спідницями міді, широкими брюками. Вони стали частиною того, що називають "elevated casual" — коли образ має більш розслаблений, але продуманий вигляд.
Трендові кросівки в образах
Джинси
Найпростіший варіант. Прямі джинси або широкі — обидві моделі будуть доречні. Кросівки з еластичною п'ятою мають менш спортивний, ніж звичайний вигляд, тому поєднуються навіть з простими джинсами.
Спідниці
Міді-спідниці, плісировані, джинсові — все підходить. Раніше з такими спідницями носили балетки або лофери. Тепер кросівки з еластичною п'ятою — альтернатива, яка дає той самий ефект елегантності, але з більшим комфортом.
Сукні
Легкі сукні, трикотажні, шовкові — кросівки з м'якою п'ятою не конфліктують з ними так, як це роблять масивні кросівки. Вони додають розслабленості образу, але не роблять його занадто спортивним.
Костюми
Брючні костюми з кросівками — це вже звична комбінація. Але кросівки з еластичною п'ятою мають трохи витонченіший вигляд, тому образ не здається занадто контрастним.
