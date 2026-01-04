Відео
Головна Мода Легендарні кросівки 1990-х, які стали трендом 2026 року

Легендарні кросівки 1990-х, які стали трендом 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 09:15
Кросівки з 1990-х повернулися — ось що усі носитимуть у 2026 році
New Balance 530. Фото з Instagram

Три десятиліття потому ми знову дивимося на 90-ті — від картатих принтів до tube-топів. Взуття теж повертається: масивні кросівки, які раніше носили модниці того часу, знову в гардеробах.

Про це нагадало нам видання Harper’s Bazaar.

Читайте також:

Кросівки з 90-х в моді

Кросівки з 90-х були про комфорт і технології, а зараз вони ще й про стиль, який не потребує пояснень.

New Balance 530

Dad sneakers ("татові кросівки") переживають ренесанс, попри популярність більш витончених моделей. Вперше представлені в 1992 році, New Balance 530 вже повернулися в гардероби Гейлі Бібер і Каї Гербер, пропонуючи баланс між ефектним виглядом і комфортом.

New Balance 530 носять останні декілька років
New Balance 530. Фото з Instagram

Це масивне взуття, яке колись носили наші татусі на ранкових пробіжках, а тепер його носять модниці з джинсами і сукнями. Іронія в тому, що те, що раніше вважалося "не модним", зараз стало найбажанішим елементом гардероба.

Asics Gel-Kayano

Комфорт і технологічність бігових кросівок з актуальною естетикою поєдналися в моделі Asics Gel-Kayano, вперше розробленій у 1993 році Тошікадзу Каяно. Її натхнення — екзоскелет японського жука-оленя, що пояснює незвичну форму.

Кросівки, що зачаровують своєю естетикою
Asics Gel-Kayano. Фото з Instagram

У 1999 році Asics перевипустив лінійку, презентувавши Gel-Kayano 05. Зараз ці кросівки носять не лише бігуни, а й ті, хто хоче додати образу спортивного настрою.

Reebok Club C Revenge

Хоча Reebok Club C Revenge були представлені в 1985 році, пік їхньої популярності випав на 90-ті. В уяві багатьох вони міцно пов'язалися з елементами стилю принцеси Діани, яка регулярно з'являлася в них на публіці.

Кросівки, які носила ще принцеса Діана
Reebok Club C Revenge. Фото з Instagram

Ретро-естетика і універсальність форми повернули пару до гардеробів знаменитостей у 2026 році. Це білі кросівки, які мають простий вигляд, але саме ця простота робить їх універсальними. Вони ще й пасують до більшості образів. 

Раніше ми писали про те, які ще кросівки будуть в тренді 2026 року і чому.

Також ми повідомляли, що історичне взуття повертаються в моду. Його носили ще в 70-х.

мода тренди взуття кросівки 2026 рік
Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
