Кросівки з 1990-х повернулися — ось що усі носитимуть у 2026 році

Три десятиліття потому ми знову дивимося на 90-ті — від картатих принтів до tube-топів. Взуття теж повертається: масивні кросівки, які раніше носили модниці того часу, знову в гардеробах.

Кросівки з 90-х в моді

Кросівки з 90-х були про комфорт і технології, а зараз вони ще й про стиль, який не потребує пояснень.

New Balance 530

Dad sneakers ("татові кросівки") переживають ренесанс, попри популярність більш витончених моделей. Вперше представлені в 1992 році, New Balance 530 вже повернулися в гардероби Гейлі Бібер і Каї Гербер, пропонуючи баланс між ефектним виглядом і комфортом.

Це масивне взуття, яке колись носили наші татусі на ранкових пробіжках, а тепер його носять модниці з джинсами і сукнями. Іронія в тому, що те, що раніше вважалося "не модним", зараз стало найбажанішим елементом гардероба.

Asics Gel-Kayano

Комфорт і технологічність бігових кросівок з актуальною естетикою поєдналися в моделі Asics Gel-Kayano, вперше розробленій у 1993 році Тошікадзу Каяно. Її натхнення — екзоскелет японського жука-оленя, що пояснює незвичну форму.

У 1999 році Asics перевипустив лінійку, презентувавши Gel-Kayano 05. Зараз ці кросівки носять не лише бігуни, а й ті, хто хоче додати образу спортивного настрою.

Reebok Club C Revenge

Хоча Reebok Club C Revenge були представлені в 1985 році, пік їхньої популярності випав на 90-ті. В уяві багатьох вони міцно пов'язалися з елементами стилю принцеси Діани, яка регулярно з'являлася в них на публіці.

Ретро-естетика і універсальність форми повернули пару до гардеробів знаменитостей у 2026 році. Це білі кросівки, які мають простий вигляд, але саме ця простота робить їх універсальними. Вони ще й пасують до більшості образів.

