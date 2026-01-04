Видео
Легендарные кроссовки 1990-х, которые стали трендом 2026 года

Дата публикации 4 января 2026 09:15
Кроссовки из 1990-х вернулись — вот что все будут носить в 2026 году
New Balance 530. Фото из Instagram

Три десятилетия спустя мы снова смотрим на 90-е — от клетчатых принтов до tube-топов. Обувь тоже возвращается: массивные кроссовки, которые раньше носили модницы того времени, снова в гардеробах.

Об этом напомнило нам издание Harper's Bazaar.

Кроссовки из 90-х в моде

Кроссовки из 90-х были про комфорт и технологии, а сейчас они еще и про стиль, который не нуждается в объяснениях.

New Balance 530

Dad sneakers ("папины кроссовки") переживают ренессанс, несмотря на популярность более изящных моделей. Впервые представленные в 1992 году, New Balance 530 уже вернулись в гардеробы Хейли Бибер и Кайи Гербер, предлагая баланс между эффектным видом и комфортом.

New Balance 530 носять останні декілька років
New Balance 530. Фото из Instagram

Это массивная обувь, которую когда-то носили наши папы на утренних пробежках, а теперь ее носят модницы с джинсами и платьями. Ирония в том, что то, что раньше считалось "не модным", сейчас стало самым желанным элементом гардероба.

Asics Gel-Kayano

Комфорт и технологичность беговых кроссовок с актуальной эстетикой соединились в модели Asics Gel-Kayano, впервые разработанной в 1993 году Тошикадзу Каяно. Ее вдохновение — экзоскелет японского жука-оленя, что объясняет необычную форму.

Кросівки, що зачаровують своєю естетикою
Asics Gel-Kayano. Фото из Instagram

В 1999 году Asics перевыпустил линейку, представив Gel-Kayano 05. Сейчас эти кроссовки носят не только бегуны, но и те, кто хочет добавить образу спортивного настроения.

Reebok Club C Revenge

Хотя Reebok Club C Revenge были представлены в 1985 году, пик их популярности пришелся на 90-е. В воображении многих они прочно связались с элементами стиля принцессы Дианы, которая регулярно появлялась в них на публике.

Кросівки, які носила ще принцеса Діана
Reebok Club C Revenge. Фото из Instagram

Ретро-эстетика и универсальность формы вернули пару в гардеробы знаменитостей в 2026 году. Это белые кроссовки, которые выглядят просто, но именно эта простота делает их универсальными. Они еще и подходят к большинству образов.

Ранее мы писали о том, какие еще кроссовки будут в тренде 2026 года и почему.

Также мы сообщали, что историческая обувь возвращаются в моду. Ее носили еще в 70-х.

мода тренды обувь кроссовки 2026 год
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
