Кроссовки 2026 — самые актуальные модели для каждого образа

Кроссовки будущего — стильные и комфортные модели 2026 года
Кеды и кроссовки уже давно стали частью нашего ежедневного гардероба. В 2026 году они остаются актуальными, но стоит знать, какие модели будут наиболее заметными.
В Cosmopolitan перечислили кроссовки, которые будут на пике популярности в 2026 году.
Модные кроссовки на 2026 год
Ретро-модели
Мода на обувь в стиле 80-х не отступает. Кроссовки, напоминающие старые боулинговые модели или классические кеды, снова появляются на улицах и в коллекциях дизайнеров.
Кожаные кроссовки
В этом году кожаная обувь выходит на передний план. Она не всем подходит по стилю, но отличается прочностью и удобством, особенно когда погода не позволяет ограничиться легкими тканями.
С потертостями
Модели с "легкими дефектами" снова на слуху. Это не просто обувь с потертостями, а часть streetstyle-тенденций, которые активно обсуждают блогеры.
Сатиновые кроссовки
Сатиновые модели сочетают удобство и другой уровень деталей. Prada и Onitsuka Tiger показывают, что этот материал будет оставаться заметным в 2026 году.
Балетки-кроссовки
Микс кроссовок и балеток еще один тренд, который продолжает набирать популярность.
В следующем году такие модели будут заметны на улицах и в летних коллекциях.
