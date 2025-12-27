Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Кроссовки будущего — стильные и комфортные модели 2026 года

Кроссовки будущего — стильные и комфортные модели 2026 года

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 08:43
Кроссовки 2026 — самые актуальные модели для каждого образа
Кроссовки. Фото: freepik

Кеды и кроссовки уже давно стали частью нашего ежедневного гардероба. В 2026 году они остаются актуальными, но стоит знать, какие модели будут наиболее заметными.

В Cosmopolitan перечислили кроссовки, которые будут на пике популярности в 2026 году.

Реклама
Читайте также:

Модные кроссовки на 2026 год

Ретро-модели

Мода на обувь в стиле 80-х не отступает. Кроссовки, напоминающие старые боулинговые модели или классические кеды, снова появляются на улицах и в коллекциях дизайнеров.

Кросівки в ретро-стилі повертаються
Dries Van Noten. Фото из Cosmopolitan

Кожаные кроссовки

В этом году кожаная обувь выходит на передний план. Она не всем подходит по стилю, но отличается прочностью и удобством, особенно когда погода не позволяет ограничиться легкими тканями.

Шкіряні кросівки набирають популярності
Fendi. Фото из Cosmopolitan

С потертостями

Модели с "легкими дефектами" снова на слуху. Это не просто обувь с потертостями, а часть streetstyle-тенденций, которые активно обсуждают блогеры.

Зараз в моді взуття з дефектами
Miu Miu. Фото из Cosmopolitan

Сатиновые кроссовки

Сатиновые модели сочетают удобство и другой уровень деталей. Prada и Onitsuka Tiger показывают, что этот материал будет оставаться заметным в 2026 году.

Сатинові кросівки для тих, хто хоче бути помітним
Onitsuka Tiger. Фото из Cosmopolitan

Балетки-кроссовки

Микс кроссовок и балеток еще один тренд, который продолжает набирать популярность.

Кроссовки будущего — стильные и комфортные модели 2026 года - фото 5
Watanabe. Фото из Cosmopolitan

В следующем году такие модели будут заметны на улицах и в летних коллекциях.

Ранее мы писали о том, что за обувь носят модницы этой зимой вместо обычных сапог.

Также мы сообщали, что за модель кроссовок из 70-х вернулась. Они уже стали культовыми.

мода тренды обувь кроссовки 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации