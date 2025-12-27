Кроссовки 2026 — самые актуальные модели для каждого образа

Кроссовки. Фото: freepik

Кеды и кроссовки уже давно стали частью нашего ежедневного гардероба. В 2026 году они остаются актуальными, но стоит знать, какие модели будут наиболее заметными.

В Cosmopolitan перечислили кроссовки, которые будут на пике популярности в 2026 году.

Модные кроссовки на 2026 год

Ретро-модели

Мода на обувь в стиле 80-х не отступает. Кроссовки, напоминающие старые боулинговые модели или классические кеды, снова появляются на улицах и в коллекциях дизайнеров.

Dries Van Noten. Фото из Cosmopolitan

Кожаные кроссовки

В этом году кожаная обувь выходит на передний план. Она не всем подходит по стилю, но отличается прочностью и удобством, особенно когда погода не позволяет ограничиться легкими тканями.

Fendi. Фото из Cosmopolitan

С потертостями

Модели с "легкими дефектами" снова на слуху. Это не просто обувь с потертостями, а часть streetstyle-тенденций, которые активно обсуждают блогеры.

Miu Miu. Фото из Cosmopolitan

Сатиновые кроссовки

Сатиновые модели сочетают удобство и другой уровень деталей. Prada и Onitsuka Tiger показывают, что этот материал будет оставаться заметным в 2026 году.

Onitsuka Tiger. Фото из Cosmopolitan

Балетки-кроссовки

Микс кроссовок и балеток еще один тренд, который продолжает набирать популярность.

Watanabe. Фото из Cosmopolitan

В следующем году такие модели будут заметны на улицах и в летних коллекциях.

