Самая практичная обувь зимы 2025/2026 — 3 актуальные пары

Черные сапоги. Фото: freepik

Зима не означает компромисс между теплом и стилем. Три модели обуви, о которых пойдет речь, доказывают, что можно чувствовать себя комфортно и уверенно этой зимой, если сделать правильный выбор.

Своими личными рекомендациями поделилась блогер в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Обувь, которая стала неожиданным хитом сезона

Меховые сабо

Эта обувь выглядит так, будто вы взяли любимую домашнюю обувь и сделали ее уличной. Их преимущество в комбинации комфорта и неожиданности.

Сабо из меха. Фото из Instagram

Они работают даже с самыми банальными вещами. Например, прямые джинсы и фланелевая рубашка под эту обувь — удачный выбор. Еще можно такие сабо дополнить лосинами и oversize-свитером.

Утепленные комбаты

Массивная обувь остается актуальной. Их легко сочетать с джинсами-скинни, которые можно подвернуть или заправить. Карго-штаны или чиносы нейтральных цветов — оливковый, хаки, темно-синий — тоже будут уместны, в том числе прямого фасона.

Утепленные комбаты. Фото из Instagram

Сапоги-трубы из замши

Это обувь, которая визуально вытягивает силуэт и добавляет образу элегантности. Если голенище достаточно широкое, прямые брюки здесь тоже можно аккуратно заправить — получите более официальный вид, чем с теми же комбатами.

Сапоги-трубы из замши. Фото из Instagram

Удлиненная верхняя одежда (пальто, тренч) под такую обувь то, что надо.

Ранее мы писали о том, какая обувь лучше всего подходит под трендовые широкие брюки.

Также мы сообщали, какие кроссовки буквально покорили уличную моду в этом сезоне. Модницы уже ищут именно эти модели.