Україна
Обувь, которую выбирают этой зимой вместо привычных сапог

22 декабря 2025
Самая практичная обувь зимы 2025/2026 — 3 актуальные пары
Черные сапоги. Фото: freepik

Зима не означает компромисс между теплом и стилем. Три модели обуви, о которых пойдет речь, доказывают, что можно чувствовать себя комфортно и уверенно этой зимой, если сделать правильный выбор.

Своими личными рекомендациями поделилась блогер в TikTok.

Читайте также:

Обувь, которая стала неожиданным хитом сезона

Меховые сабо

Эта обувь выглядит так, будто вы взяли любимую домашнюю обувь и сделали ее уличной. Их преимущество в комбинации комфорта и неожиданности.

Хутряні сабо стало універсальним вибором цього сезону
Сабо из меха. Фото из Instagram

Они работают даже с самыми банальными вещами. Например, прямые джинсы и фланелевая рубашка под эту обувь — удачный выбор. Еще можно такие сабо дополнить лосинами и oversize-свитером.

Утепленные комбаты

Массивная обувь остается актуальной. Их легко сочетать с джинсами-скинни, которые можно подвернуть или заправить. Карго-штаны или чиносы нейтральных цветов — оливковый, хаки, темно-синий — тоже будут уместны, в том числе прямого фасона.

Яка модель масивного взуття цього сезону в тренді
Утепленные комбаты. Фото из Instagram

Сапоги-трубы из замши

Это обувь, которая визуально вытягивает силуэт и добавляет образу элегантности. Если голенище достаточно широкое, прямые брюки здесь тоже можно аккуратно заправить — получите более официальный вид, чем с теми же комбатами.

Обувь, которую выбирают этой зимой вместо привычных сапог - фото 3
Сапоги-трубы из замши. Фото из Instagram

Удлиненная верхняя одежда (пальто, тренч) под такую обувь то, что надо.

Юлия Печерская
Автор:
Юлия Печерская
