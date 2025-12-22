Самая практичная обувь зимы 2025/2026 — 3 актуальные пары

Обувь, которую выбирают этой зимой вместо привычных сапог
Зима не означает компромисс между теплом и стилем. Три модели обуви, о которых пойдет речь, доказывают, что можно чувствовать себя комфортно и уверенно этой зимой, если сделать правильный выбор.
Своими личными рекомендациями поделилась блогер в TikTok.
Обувь, которая стала неожиданным хитом сезона
Меховые сабо
Эта обувь выглядит так, будто вы взяли любимую домашнюю обувь и сделали ее уличной. Их преимущество в комбинации комфорта и неожиданности.
Они работают даже с самыми банальными вещами. Например, прямые джинсы и фланелевая рубашка под эту обувь — удачный выбор. Еще можно такие сабо дополнить лосинами и oversize-свитером.
Утепленные комбаты
Массивная обувь остается актуальной. Их легко сочетать с джинсами-скинни, которые можно подвернуть или заправить. Карго-штаны или чиносы нейтральных цветов — оливковый, хаки, темно-синий — тоже будут уместны, в том числе прямого фасона.
Сапоги-трубы из замши
Это обувь, которая визуально вытягивает силуэт и добавляет образу элегантности. Если голенище достаточно широкое, прямые брюки здесь тоже можно аккуратно заправить — получите более официальный вид, чем с теми же комбатами.
Удлиненная верхняя одежда (пальто, тренч) под такую обувь то, что надо.
Ранее мы писали о том, какая обувь лучше всего подходит под трендовые широкие брюки.
Также мы сообщали, какие кроссовки буквально покорили уличную моду в этом сезоне. Модницы уже ищут именно эти модели.
Читайте Новини.LIVE!