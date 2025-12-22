Найпрактичніше взуття зими 2025/2026 — 3 актуальні пари

Чорні чоботи. Фото: freepik

Зима не означає компроміс між теплом і стилем. Три моделі взуття, про які піде мова, доводять, що можна мати впевнений і комфортний вигляд цієї зими, якщо зробити правильний вибір.

Своїми особистими рекомендаціями поділилася блогерка в TikTok.

Хутряні сабо

Це взуття має такий вигляд, ніби ви взяли улюблене домашнє взуття і зробили його вуличним. Їхня перевага у комбінації комфорту і несподіванки.

Хутряні сабо. Фото з Instagram

Вони працюють навіть з найбанальнішими речами. Наприклад, прямі джинси та фланелева сорочка під це взуття — вдалий вибір. Ще можна такі сабо доповнити лосинами та oversize-светром.

Утеплені комбати

Масивне взуття залишається актуальним. Їх легко поєднувати з джинсами-скінні, які можна підвернути або заправити. Карго-штани або чіноси нейтральних кольорів — оливковий, хакі, темно-синій — теж будуть доречні, зокрема прямого фасону.

Утеплені комбати. Фото з Instagram

Чоботи-труби з замші

Це взуття, яке візуально витягує силует і додає образу елегантності. Якщо халява достатньо широка, прямі штани тут теж можна акуратно заправити — отримаєте більш офіційний вигляд, ніж із тими ж комбатами.

Чоботи-труби з замші. Фото з Instagram

Подовжений верхній одяг (пальто, тренч) під таке взуття те, що треба.

