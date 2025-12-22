Відео
Головна Мода Взуття, яке обирають цієї зими замість звичних чобіт

Взуття, яке обирають цієї зими замість звичних чобіт

Дата публікації: 22 грудня 2025 09:13
Найпрактичніше взуття зими 2025/2026 — 3 актуальні пари
Чорні чоботи. Фото: freepik

Зима не означає компроміс між теплом і стилем. Три моделі взуття, про які піде мова, доводять, що можна мати впевнений і комфортний вигляд цієї зими, якщо зробити правильний вибір.

Своїми особистими рекомендаціями поділилася блогерка в TikTok.

Читайте також:

Взуття, що стало несподіваним хітом сезону

Хутряні сабо

Це взуття має такий вигляд, ніби ви взяли улюблене домашнє взуття і зробили його вуличним. Їхня перевага у комбінації комфорту і несподіванки.

Хутряні сабо стало універсальним вибором цього сезону
Хутряні сабо. Фото з Instagram

Вони працюють навіть з найбанальнішими речами. Наприклад, прямі джинси та фланелева сорочка під це взуття — вдалий вибір. Ще можна такі сабо доповнити лосинами та oversize-светром.

Утеплені комбати

Масивне взуття залишається актуальним. Їх легко поєднувати з джинсами-скінні, які можна підвернути або заправити. Карго-штани або чіноси нейтральних кольорів — оливковий, хакі, темно-синій — теж будуть доречні, зокрема прямого фасону.

Яка модель масивного взуття цього сезону в тренді
Утеплені комбати. Фото з Instagram

Чоботи-труби з замші

Це взуття, яке візуально витягує силует і додає образу елегантності. Якщо халява достатньо широка, прямі штани тут теж можна акуратно заправити — отримаєте більш офіційний вигляд, ніж із тими ж комбатами.

Взуття, яке обирають цієї зими замість звичних чобіт - фото 3
Чоботи-труби з замші. Фото з Instagram

Подовжений верхній одяг (пальто, тренч) під таке взуття те, що треба.

Раніше ми писали про те, яке взуття краще за все пасує під трендові широкі штани.

Також ми повідомляли, які кросівки буквально підкорили вуличну моду цього сезону. Модниці вже шукають саме ці моделі.

мода тренди зима взуття стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
