Яке взуття найкраще пасує під широкі джинси — тренди цього сезону

Широкі джинси поєднанні з чоботами на підборах. Фото: Instagram

Широкі джинси в цьому сезоні на піку популярності. Таку модель обирають як для класичних стриманих образів, так й для повсякденних розслаблених луків. Змінити настрій широких джинсів може взуття. Правильно підібрана пара додасть елегантності або ж зробить образ універсальнішим.

Найкраще взуття під широкі джинси

Туфлі з гострим носком

Гостроносе взуття візуально подовжить ноги, що особливо актуально для луків із широкими джинсами. Такі штани схильні природно додавати об'єму, а взуття з гострим носком збалансує образ. Крім того, воно достатньо елегантне для офіційних поєднань і так само добре поєднується з повсякденними речами.

Джинси і взуття з гострим мисом. Фото: Instagram

Угги або чоботи з теплим хутром

Чоботи з хутром або угги — ідеальний варіант взуття на зиму. Такі пари вдало поєднуються з широкими джинсами, створюючи зручний тандем на кожен день. Моделі з піднятою підошвою будуть практичними в погану погоду, оскільки добре захищатимуть від вологи та холоду.

Джинси і угги. Фото: Instagram

Мокасини чи лофери

Це універсальна база, що підійде абсолютно до усіх джинсів, в тому числі й широких. Мокасини або ж лофери збалансують низ, оскільки не додають об'єму. Це дозволить уникнути відчуття важкості та неохайності в образі.

Широкі джинси і лофери. Фото: Instagram

Чоботи на високих підборах

Якщо ви хочете, аби образ з широкими джинсами був елегантним, поєднайте їх з чоботами на підборах. Каблук видовжить силует. Така комбінація стане ефектним варіантом для ділових зустрічей чи вечірніх заходів.

Чоботи на підборах та широкі джинси. Фото: Instagram

Кросівки на товстій підошві

Універсальна база — поєднання кросівок та широких джинсів. Такий образ стане практичним вибором на кожен день. Висока підошва полегшить носіння штанів широкого крою та захищатиме від води чи снігу. Це поєднання ідеально підійде для тривалих прогулянок.

Кросівки та широкі джинси. Фото: Instagram

Широкі джинси та ці пари взуття будуть добре поєднуватися зі стьобаними пальто, зимовими спортивними куртками чи пуховиками. Такі штани підійдуть тим, хто шукає щось стильне, але практичне на зиму.

