Відео

Джинси з 2000-х, які знову обирають модниці

Джинси з 2000-х, які знову обирають модниці

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 10:35
Джинси нульових будуть у 2026 — як адаптувати тренд під себе
Джинси. Фото: freepik

Мода знову дістає з архівів речі, які колись здавалися надто різкими для гардероба. Цього разу мова про джинси з ультранизькою посадкою, які викликали суперечки ще з моменту появи.

У Vogue розповіли, чому вони повернулися і який вигляд мають тепер.

Сміливі джинси 2000-х повернулися

Уперше цей фасон з’явився на подіумі на початку 90-х, коли Лі Александр Макквін показав штани, що відкривали лінію копчика. Для консервативної модної спільноти це було майже викликом. Але на межі 2000-х bumster швидко перекочували з подіумів у світ папараці: Періс Гілтон, Брітні Спірс і Крістіна Агілера носили їх так, ніби це єдина модна річ у світі.

Сьогодні джинси з наднизькою посадкою повертаються без тієї демонстративної зухвалості, яка колись їх супроводжувала. Після перегляду архівів McQueen новий креативний директор бренду Шон Макгір переосмислив цей крій. Силует залишився впізнаваним, але подача змінилася.

Джинси з низькою посадкою в сучасних образах
Джинси з низькою посадкою. Фото з Instagram

У сучасних образах bumster не потребують провокації заради ефекту. Їх носять з лаконічними топами, поло або мінімалістичними сорочками, додаючи підбори для балансу пропорцій. Іноді на стегнах з’являється зав’язана кофта , щоб додати образу багатошаровості.

Ультранизькі джинси комбінують з різними речами
Джинси з 2000-х. Фото з Instagram

Для тих, хто не боїться експериментів, ультранизькі джинси комбінують зі шкіряними топами або збирають образ повністю з деніму. У такому варіанті вони мають не ностальгічний настрій за 2000-ми, а є свідомим вибором із розумінням, чого саме ви хочете отримати від образу.

Цей фасон більше не про епатаж заради уваги. Він про те, як мода вміє змінювати інтонацію, навіть коли повертає речі з довгою й неоднозначною історією.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
