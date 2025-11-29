Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Тренд з 70-х — джинси, що ідеально пасують до сучасних образів

Тренд з 70-х — джинси, що ідеально пасують до сучасних образів

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 11:31
Ефектні джинси з 70-х знову в моді — стильні образи з ними
Дівчина у футболці та джинсах. Фото: Freepik

Мода циклічна і все більше речей, які були актуальними раніше, повертаються в тренди знову. Зокрема, цього сезону красуні просто в захваті від образів із джинсами-кльош. Вони були популярними в 70-х.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

З чим носити джинси-кльош

Легкий кльош нижче коліна знову в моді. Такий фасон вперше з'явився у 1970-х роках. Він швидко став символом свого часу, нагадуючи про епоху хіпі та диско. Джинси з розширеними штанинами від коліна донизу мають грайливий та яскравий вигляд. Вони додають силуету динамічності і свободи.

З чим носити джинси-кльош
Чорні джинси-кльош. Фото: Instagram

Джинси-кльош візуально подовжують ноги. До них чудово пасують підбори, чоботи на товстій підошві та ботильйони. У поєднанні з таким взуттям образ буде елегантним та витонченим.

З чим носити джинси-кльош
Джинси-кльош. Фото: Instagram

Джинси-кльош варто комбінувати з м'яким трикотажем, тонкими лонгами та светрами або укороченими жакетами. Такий образ красиво підкреслить лінію стегон та талії.

Ще один секрет популярності джинсів-кльош — вони не лише красиві, а й зручні. Такий фасон дає змогу почуватися вільніше. Він не обмежує рухів. Саме це робить його більш практичним для щоденного носіння на відміну від вузьких моделей.

З чим носити джинси-кльош
Стильний образ з джинсами-кльош. Фото: Instagram

Джинси-кльош — це універсальні штани, що пасуватимуть до будь-яких образів. З ними можна створювати як елегантні образи для особливих подій, так й простіші луки на кожен день.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які штани додадуть статусності. Вони мають бути в гардеробі кожної.

Також ми розповідали про те, що в моду повернулись легінси з 80-х. Стилізувати їх можна по-різному.

одяг Джинси стиль штани трендові образи
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації