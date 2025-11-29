Ефектні джинси з 70-х знову в моді — стильні образи з ними

Дівчина у футболці та джинсах. Фото: Freepik

Мода циклічна і все більше речей, які були актуальними раніше, повертаються в тренди знову. Зокрема, цього сезону красуні просто в захваті від образів із джинсами-кльош. Вони були популярними в 70-х.

З чим носити джинси-кльош

Легкий кльош нижче коліна знову в моді. Такий фасон вперше з'явився у 1970-х роках. Він швидко став символом свого часу, нагадуючи про епоху хіпі та диско. Джинси з розширеними штанинами від коліна донизу мають грайливий та яскравий вигляд. Вони додають силуету динамічності і свободи.

Чорні джинси-кльош. Фото: Instagram

Джинси-кльош візуально подовжують ноги. До них чудово пасують підбори, чоботи на товстій підошві та ботильйони. У поєднанні з таким взуттям образ буде елегантним та витонченим.

Джинси-кльош. Фото: Instagram

Джинси-кльош варто комбінувати з м'яким трикотажем, тонкими лонгами та светрами або укороченими жакетами. Такий образ красиво підкреслить лінію стегон та талії.

Ще один секрет популярності джинсів-кльош — вони не лише красиві, а й зручні. Такий фасон дає змогу почуватися вільніше. Він не обмежує рухів. Саме це робить його більш практичним для щоденного носіння на відміну від вузьких моделей.

Стильний образ з джинсами-кльош. Фото: Instagram

Джинси-кльош — це універсальні штани, що пасуватимуть до будь-яких образів. З ними можна створювати як елегантні образи для особливих подій, так й простіші луки на кожен день.

