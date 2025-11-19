Легінси з 80-х отримали апдейт — як їх носити зараз

Дівчина в стильних легінсах. Фото: freepik

Здавалося, що легінси зі штрипками назавжди залишилися в сімейних альбомах поруч із касетними плеєрами та неоном. Але ні — вони тихенько повернулися й раптом опинилися в центрі уваги. І вже не як дивний ретро-флешбек, а як деталь, що додає образу акуратності та характеру.

Сьогодні такі легінси можна побачити всюди: їх одягають під човники, поєднують із мюлями, витягують з-під довгих пальт. Модні інфлюєнсерки та знаменитості носять їх так природно, наче вони ніколи й не зникали.

Як носити легінси з 80-х у сучасних образах

Гейлі Бібер обирає легкі комбінації з блейзером і великою шопер-сумкою, Кеті Голмс показує стриманий і "дорослий" варіант із підборами та структурованим жакетом, а Кендалл Дженнер пропонує комфорт на кожен день і обирає м’який светр, хутряний клатч і невисокі підбори. Вікторія Бекхем додає мінімалізму — чорні легінси, білі туфлі й чіткий силует піджака.

І в цьому тренді є щось дуже практичне: штрипки допомагають легінсам тримати форму, не перекручуватися та красиво лягати на взуття. Завдяки цьому навіть простий образ починає мати більш продуманий вигляд.

Легінси зі штрипками на дівчині. Фото з Instagram

Та, здається, головне інше, що легінси зі штрипками повертають нам легкість експериментів. Якщо хочеться додати французького шарму образу, то додайте пальто й м’який светр. А для більш суворішого варіанту, одягніть підбори та структурований верх. Будь-який буденний вихід — від прогулянки до швидких справ у місті — можна зробити цікавішим, просто обігравши цю деталь.

Легінси з 80-х. Фото з Instagram

Тренди змінюються, але є речі, які вміють повернутися так, ніби їх і не було відсутньо. Легінси зі штрипками — саме з цієї категорії. І тепер вони точно не про 80-ті. Вони про сьогодні.

