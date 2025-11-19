Легінси з 80-х отримали апдейт — як їх носити зараз

Легінси з 80-х знову актуальні — стильні ідеї для сезону
Здавалося, що легінси зі штрипками назавжди залишилися в сімейних альбомах поруч із касетними плеєрами та неоном. Але ні — вони тихенько повернулися й раптом опинилися в центрі уваги. І вже не як дивний ретро-флешбек, а як деталь, що додає образу акуратності та характеру.
Про це пише Who What Wear.
Сьогодні такі легінси можна побачити всюди: їх одягають під човники, поєднують із мюлями, витягують з-під довгих пальт. Модні інфлюєнсерки та знаменитості носять їх так природно, наче вони ніколи й не зникали.
Як носити легінси з 80-х у сучасних образах
Гейлі Бібер обирає легкі комбінації з блейзером і великою шопер-сумкою, Кеті Голмс показує стриманий і "дорослий" варіант із підборами та структурованим жакетом, а Кендалл Дженнер пропонує комфорт на кожен день і обирає м’який светр, хутряний клатч і невисокі підбори. Вікторія Бекхем додає мінімалізму — чорні легінси, білі туфлі й чіткий силует піджака.
І в цьому тренді є щось дуже практичне: штрипки допомагають легінсам тримати форму, не перекручуватися та красиво лягати на взуття. Завдяки цьому навіть простий образ починає мати більш продуманий вигляд.
Та, здається, головне інше, що легінси зі штрипками повертають нам легкість експериментів. Якщо хочеться додати французького шарму образу, то додайте пальто й м’який светр. А для більш суворішого варіанту, одягніть підбори та структурований верх. Будь-який буденний вихід — від прогулянки до швидких справ у місті — можна зробити цікавішим, просто обігравши цю деталь.
Тренди змінюються, але є речі, які вміють повернутися так, ніби їх і не було відсутньо. Легінси зі штрипками — саме з цієї категорії. І тепер вони точно не про 80-ті. Вони про сьогодні.
Раніше ми писали про те, які теплі штани ідеально підкреслять будь-яку фігуру.
Також ми повідомляли, яка модель штанів з 70-х повертається в тренди.
Читайте Новини.LIVE!