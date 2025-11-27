Штани, що мають дорогий вигляд — моделі, які варто мати

Дівчина в стильному осінньому образі. Фото: freepik

До зими готуються не лише батареї та комунальники — наш гардероб теж потребує своєї "теплоізоляції". Якщо з верхнім одягом усе більш-менш зрозуміло, то зі штанами інколи доводиться подумати: одні холодні, інші занадто тонкі, ще якісь — красиві, але абсолютно не для морозів.

Тому Новини.LIVE зібрали варіанти, які справді виручать у сезон, коли хочеться тепла і комфорту, а не просто мати красивий вигляд.

З початком холодів спідниці потроху відходять на паузу, а штани стають основою щоденних образів. Це зручніше, тепліше й практичніше. Саме тому варто мати кілька моделей, що "витягнуть" будь-який зимовий день.

Що носити взимку — штани, які не підведуть

Білі джинси

Денім — річ, що не виходить з ужитку. Цієї зими дизайнери й стилісти майже одностайно радять звернути увагу на білий відтінок. Він легкий в поєднаннях і чудово комбінується з кавовими та шоколадними светрами, пальтами й пуховиками.

Білі джинси. Фото з Instagram

Замшеві штани

У соцмережах зараз справжній вибух замші — стрічка заповнена образами саме з такими штанами. Тканина тепла, м’яка й дуже затишна, а ще має актуальний вигляд. Найпопулярніші кольори цієї зими: чорний та коричневий. Універсальні, практичні, ідеальні для щоденних образів.

Замшеві штани. Фото з Instagram

Трикотажні штани

Це вже про максимальний комфорт. М’які, теплі, приємні до тіла — ідеальний варіант для тих, хто мерзне навіть під двома ковдрами. Трикотаж добре дружить із пуховиками, кардиганами, об’ємними светрами й блейзерами.

Комфортні штани. Фото з Instagram

Узимку такі штани найкраще поєднувати з вовняними пальтами або штучними шубами — має стильний та сучасний вигляд.

