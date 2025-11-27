Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Штани, що додають статусності — моделі для вашого гардероба

Штани, що додають статусності — моделі для вашого гардероба

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 11:16
Штани, що мають дорогий вигляд — моделі, які варто мати
Дівчина в стильному осінньому образі. Фото: freepik

До зими готуються не лише батареї та комунальники — наш гардероб теж потребує своєї "теплоізоляції". Якщо з верхнім одягом усе більш-менш зрозуміло, то зі штанами інколи доводиться подумати: одні холодні, інші занадто тонкі, ще якісь — красиві, але абсолютно не для морозів.

Тому Новини.LIVE зібрали варіанти, які справді виручать у сезон, коли хочеться тепла і комфорту, а не просто мати красивий вигляд.

Реклама
Читайте також:

З початком холодів спідниці потроху відходять на паузу, а штани стають основою щоденних образів. Це зручніше, тепліше й практичніше. Саме тому варто мати кілька моделей, що "витягнуть" будь-який зимовий день.

Що носити взимку — штани, які не підведуть

Білі джинси

Денім — річ, що не виходить з ужитку. Цієї зими дизайнери й стилісти майже одностайно радять звернути увагу на білий відтінок. Він легкий в поєднаннях і чудово комбінується з кавовими та шоколадними светрами, пальтами й пуховиками.

Білі джинси, як мастхев сезону
Білі джинси. Фото з Instagram

Замшеві штани

У соцмережах зараз справжній вибух замші — стрічка заповнена образами саме з такими штанами. Тканина тепла, м’яка й дуже затишна, а ще має актуальний вигляд. Найпопулярніші кольори цієї зими: чорний та коричневий. Універсальні, практичні, ідеальні для щоденних образів.

Замшеві штани в числі популярних цього сезону
Замшеві штани. Фото з Instagram

Трикотажні штани

Це вже про максимальний комфорт. М’які, теплі, приємні до тіла — ідеальний варіант для тих, хто мерзне навіть під двома ковдрами. Трикотаж добре дружить із пуховиками, кардиганами, об’ємними светрами й блейзерами.

Штани, що додають статусності — моделі для вашого гардероба - фото 3
Комфортні штани. Фото з Instagram

Узимку такі штани найкраще поєднувати з вовняними пальтами або штучними шубами — має стильний та сучасний вигляд.

Раніше ми писали про те, що плісировані штани цього сезону варто розглянути як стильну альтернативу теплим спідницям.

Також ми повідомляли, з чим носити трендові легінси з 80-х взимку 2025.

мода тренди образ стиль штани
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації