Головна альтернатива джинсам — штани, які всі носять взимку

Вельвет повертається у моду так тихо й упевнено, що випадково починаєш ловити себе на думці: а куди він, власне, зникав? Після того, як The Row показали свої широкі штани у теплих теракотових та мідних відтінках, стало зрозуміло, що цей матеріал отримав друге життя.

Вельветові штани завжди в тренді

Потім до гри долучилися Miu Miu з бейсболками й мініспідницями у м’яких бежевих тонах. І тут стало зовсім очевидно, що вельветові штани не просто черговий тренд, а реальна альтернатива джинсам.

Якщо згадати 90-ті, то перед очима одразу виникає Керолін Бессет-Кеннеді зі своїми карамельними вельветовими штанами, чорною водолазкою та коричневими лоферами — має простий, стриманий, ідеальний вигляд. Або Джейн Біркін, яка зробила вельвет частиною свого впізнаваного "французького" стилю. Образи, які хочеться не наслідувати, а винести з них настрій.

Цієї зими можна зробити дуже простий крок: замінити широкі джинси на вельветові штани й подивитися, як зміниться відчуття образу. Вельвет працює з усім — з базовими футболками, лонгслівами, затишними светрами. Додайте ремінь, улюблену шкіряну куртку і вийде поєднання, яке взимку має особливо доречний вигляд.

Якщо хочеться трохи вінтажу, обирайте кльош. Він м’яко підкреслює фігуру і чудово поєднується з сучасними речами — об’ємною сорочкою, светром із V-подібним вирізом або навіть простою білою майкою під жакет.

