Главная альтернатива джинсам — брюки, которые все носят зимой

Вельветовые брюки. Фото: freepik

Вельвет возвращается в моду так тихо и уверенно, что случайно начинаешь ловить себя на мысли: а куда он, собственно, исчезал? После того, как The Row показали свои широкие брюки в теплых терракотовых и медных оттенках, стало понятно, что этот материал получил вторую жизнь.

Об этом пишет Vogue.

Затем в игру включились Miu Miu с бейсболками и мини-юбками в мягких бежевых тонах. И тут стало совершенно очевидно, что вельветовые брюки не просто очередной тренд, а реальная альтернатива джинсам.

Вельветовые брюки. Фото из Instagram

Если вспомнить 90-е, то перед глазами сразу возникает Кэролин Бессет-Кеннеди со своими карамельными вельветовыми брюками, черной водолазкой и коричневыми лоферами — выглядит просто, сдержанно, идеально. Или Джейн Биркин, которая сделала вельвет частью своего узнаваемого "французского" стиля. Образы, которым хочется не подражать, а вынести из них настроение.

Коричневые вельветовые брюки. Фото из Instagram

Этой зимой можно сделать очень простой шаг: заменить широкие джинсы на вельветовые брюки и посмотреть, как изменится ощущение образа. Вельвет работает со всем — с базовыми футболками, лонгсливами, уютными свитерами. Добавьте ремень, любимую кожаную куртку и получится сочетание, которое зимой смотрится особенно уместно.

Девушка в синих вельветовых брюках. Фото из Instagram

Если хочется немного винтажа, выбирайте клеш. Он мягко подчеркивает фигуру и отлично сочетается с современными вещами — объемной рубашкой, свитером с V-образным вырезом или даже простой белой майкой под жакет.

