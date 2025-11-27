Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Брюки, что добавляют статусности — модели для вашего гардероба

Брюки, что добавляют статусности — модели для вашего гардероба

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 11:16
Брюки, которые выглядят дорого — модели, которые стоит иметь
Девушка в стильном осеннем образе. Фото: freepik

К зиме готовятся не только батареи и коммунальщики — наш гардероб тоже нуждается в своей "теплоизоляции". Если с верхней одеждой все более-менее понятно, то со штанами иногда приходится подумать: одни холодные, другие слишком тонкие, еще какие-то — красивые, но совершенно не для морозов.

Поэтому Новини.LIVE собрали варианты, которые действительно выручат в сезон, когда хочется тепла и комфорта, а не просто выглядеть красиво.

Реклама
Читайте также:

С началом холодов юбки понемногу отходят на паузу, а брюки становятся основой ежедневных образов. Это удобнее, теплее и практичнее. Именно поэтому стоит иметь несколько моделей, которые "вытянут" любой зимний день.

Что носить зимой — брюки, которые не подведут

Белые джинсы

Деним — вещь, которая не выходит из обихода. Этой зимой дизайнеры и стилисты почти единодушно советуют обратить внимание на белый оттенок. Он легкий в сочетаниях и отлично комбинируется с кофейными и шоколадными свитерами, пальто и пуховиками.

Білі джинси, як мастхев сезону
Белые джинсы. Фото из Instagram

Замшевые брюки

В соцсетях сейчас настоящий взрыв замши — лента заполнена образами именно с такими брюками. Ткань теплая, мягкая и очень уютная, а еще выглядит актуально. Самые популярные цвета этой зимы: черный и коричневый. Универсальные, практичные, идеальные для ежедневных образов.

Замшеві штани в числі популярних цього сезону
Замшевые брюки. Фото из Instagram

Трикотажные брюки

Это уже о максимальном комфорте. Мягкие, теплые, приятные к телу — идеальный вариант для тех, кто мерзнет даже под двумя одеялами. Трикотаж хорошо дружит с пуховиками, кардиганами, объемными свитерами и блейзерами.

Брюки, что добавляют статусности — модели для вашего гардероба - фото 3
Комфортные брюки. Фото из Instagram

Зимой такие брюки лучше всего сочетать с шерстяными пальто или искусственными шубами — выглядит стильно и современно.

Ранее мы писали о том, что плиссированные брюки в этом сезоне стоит рассмотреть как стильную альтернативу теплым юбкам.

Также мы сообщали, с чем носить трендовые леггинсы из 80-х зимой 2025.

мода тренды образ стиль штаны
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации