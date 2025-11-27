Брюки, которые выглядят дорого — модели, которые стоит иметь

Девушка в стильном осеннем образе. Фото: freepik

К зиме готовятся не только батареи и коммунальщики — наш гардероб тоже нуждается в своей "теплоизоляции". Если с верхней одеждой все более-менее понятно, то со штанами иногда приходится подумать: одни холодные, другие слишком тонкие, еще какие-то — красивые, но совершенно не для морозов.

Поэтому Новини.LIVE собрали варианты, которые действительно выручат в сезон, когда хочется тепла и комфорта, а не просто выглядеть красиво.

Реклама

Читайте также:

С началом холодов юбки понемногу отходят на паузу, а брюки становятся основой ежедневных образов. Это удобнее, теплее и практичнее. Именно поэтому стоит иметь несколько моделей, которые "вытянут" любой зимний день.

Что носить зимой — брюки, которые не подведут

Белые джинсы

Деним — вещь, которая не выходит из обихода. Этой зимой дизайнеры и стилисты почти единодушно советуют обратить внимание на белый оттенок. Он легкий в сочетаниях и отлично комбинируется с кофейными и шоколадными свитерами, пальто и пуховиками.

Белые джинсы. Фото из Instagram

Замшевые брюки

В соцсетях сейчас настоящий взрыв замши — лента заполнена образами именно с такими брюками. Ткань теплая, мягкая и очень уютная, а еще выглядит актуально. Самые популярные цвета этой зимы: черный и коричневый. Универсальные, практичные, идеальные для ежедневных образов.

Замшевые брюки. Фото из Instagram

Трикотажные брюки

Это уже о максимальном комфорте. Мягкие, теплые, приятные к телу — идеальный вариант для тех, кто мерзнет даже под двумя одеялами. Трикотаж хорошо дружит с пуховиками, кардиганами, объемными свитерами и блейзерами.

Комфортные брюки. Фото из Instagram

Зимой такие брюки лучше всего сочетать с шерстяными пальто или искусственными шубами — выглядит стильно и современно.

Ранее мы писали о том, что плиссированные брюки в этом сезоне стоит рассмотреть как стильную альтернативу теплым юбкам.

Также мы сообщали, с чем носить трендовые леггинсы из 80-х зимой 2025.