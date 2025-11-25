Видео
Плиссированные брюки стали трендом — стильная замена юбки на зиму

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 09:26
обновлено: 09:20
Актуальные плиссированные брюки — как выглядит модная новинка
Плиссированные брюки. Фото: freepik

Этой осенью плиссированные брюки с защипами снова в центре внимания. Они мягко подхватывают талию, добавляют силуэту легкости и уместно смотрятся практически в любой ситуации. К классической костюмной ткани в этом сезоне присоединились вельвет, плотный деним, гладкий атлас и даже кожа, так что найти свою идеальную пару стало проще.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Самые модные плиссированные брюки сезона

Louis Vuitton делают ставку на комфорт — их коричневые плиссированные брюки сочетаются с ковбойскими сапогами и тонкой водолазкой. Образ получается довольно непринужденным, но оригинальным. К коричневой гамме особенно хорошо подходят оттенки розового или бордо, так что можно смело играть с цветами.

Плиссированные брюки стали трендом — стильная замена юбки на зиму - фото 1
Louis Vuitton. Фото из Vogue

В Nina Ricci подходят творчески: защипы появляются то спереди, то сбоку, создавая мягкие драпировки. Если хочется более "собранного" вида, достаточно взять жакет в тон и накинуть сверху меховое пальто.

Штани, з якими легко створити образ
Nina Ricci. Фото из Vogue

Ralph Lauren предлагают кожаные плиссированные брюки — вариант для тех, кто любит, чтобы в стилизации было немного драматизма. К ним подходят блузы в викторианской манере, кожаные блейзеры и сдержанные ботильоны. Такая комбинация работает и для офиса, и для вечерних выходов.

Шкіряні плісировані штани підійдуть для різних випадків
Ralph Lauren. Фото из Vogue

У Brunello Cucinelli все традиционно выглядит дорого. Брюки в центре внимания, а их дополняет лишь жилет поверх базового топа и остроносые ботильоны — этого достаточно, чтобы выглядеть опрятно и современно без лишних усилий.

Коли штани стають в центрі уваги
Brunello Cucinelli. Фото из Vogue

В Hermès доказывают, что плиссированные брюки отлично сочетаются с трикотажем. Мягкий свитер или тонкий джемпер добавляет тепла, а защипы делают силуэт аккуратным и утонченным.

Які штани найкраще поєднуються з трикотажем
Hermès. Фото из Vogue

Плиссированные брюки — универсальная инвестиция этой зимы. Их легко адаптировать под свой стиль: они любят как структуру, так и мягкие фактуры. При этом каждый раз дарят ощущение, что образ сложился сам собой. Если в гардеробе еще нет такой пары, хороший момент ее найти именно сейчас.

Ранее мы писали о том, какие брюки стали лучшей альтернативой дениму, к которому все так привыкли.

Также мы сообщали, какие леггинсы из 80-х вдруг оказались в центре внимания современных образов.

мода тренды образ стиль штаны
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
