Актуальные плиссированные брюки — как выглядит модная новинка

Плиссированные брюки стали трендом — стильная замена юбки на зиму
Этой осенью плиссированные брюки с защипами снова в центре внимания. Они мягко подхватывают талию, добавляют силуэту легкости и уместно смотрятся практически в любой ситуации. К классической костюмной ткани в этом сезоне присоединились вельвет, плотный деним, гладкий атлас и даже кожа, так что найти свою идеальную пару стало проще.
Об этом пишет Vogue.
Самые модные плиссированные брюки сезона
Louis Vuitton делают ставку на комфорт — их коричневые плиссированные брюки сочетаются с ковбойскими сапогами и тонкой водолазкой. Образ получается довольно непринужденным, но оригинальным. К коричневой гамме особенно хорошо подходят оттенки розового или бордо, так что можно смело играть с цветами.
В Nina Ricci подходят творчески: защипы появляются то спереди, то сбоку, создавая мягкие драпировки. Если хочется более "собранного" вида, достаточно взять жакет в тон и накинуть сверху меховое пальто.
Ralph Lauren предлагают кожаные плиссированные брюки — вариант для тех, кто любит, чтобы в стилизации было немного драматизма. К ним подходят блузы в викторианской манере, кожаные блейзеры и сдержанные ботильоны. Такая комбинация работает и для офиса, и для вечерних выходов.
У Brunello Cucinelli все традиционно выглядит дорого. Брюки в центре внимания, а их дополняет лишь жилет поверх базового топа и остроносые ботильоны — этого достаточно, чтобы выглядеть опрятно и современно без лишних усилий.
В Hermès доказывают, что плиссированные брюки отлично сочетаются с трикотажем. Мягкий свитер или тонкий джемпер добавляет тепла, а защипы делают силуэт аккуратным и утонченным.
Плиссированные брюки — универсальная инвестиция этой зимы. Их легко адаптировать под свой стиль: они любят как структуру, так и мягкие фактуры. При этом каждый раз дарят ощущение, что образ сложился сам собой. Если в гардеробе еще нет такой пары, хороший момент ее найти именно сейчас.
