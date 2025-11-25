Актуальні плісировані штани — який вигляд має модна новинка

Плісировані штани. Фото: freepik

Цієї осені плісировані штани з защипами знову в центрі уваги. Вони м’яко підхоплюють талію, додають силуету легкості й мають доречний вигляд майже в будь-якій ситуації. До класичної костюмної тканини цього сезону приєдналися вельвет, щільний денім, гладкий атлас і навіть шкіра, тож знайти свою ідеальну пару стало простіше.

Наймодніші плісировані штани сезону

Louis Vuitton роблять ставку на комфорт — їхні коричневі плісировані штани поєднані з ковбойськими чоботами й тонкою водолазкою. Образ виходить досить невимушеним, але оригінальним. До коричневої гами особливо добре пасують відтінки рожевого чи бордо, тож можна сміливо гратися з кольорами.

Louis Vuitton. Фото з Vogue

У Nina Ricci підходять творчіше: защипи з’являються то спереду, то збоку, створюючи м’які драпірування. Якщо хочеться більш "зібраного" вигляду, достатньо взяти жакет у тон і накинути зверху хутряне пальто.

Nina Ricci. Фото з Vogue

Ralph Lauren пропонують шкіряні плісировані штани — варіант для тих, хто любить, щоб у стилізації було трохи драматизму. До них пасують блузи у вікторіанській манері, шкіряні блейзери та стримані ботильйони. Така комбінація працює і для офісу, і для вечірніх виходів.

Ralph Lauren. Фото з Vogue

У Brunello Cucinelli все традиційно має дорогий вигляд. Штани в центрі уваги, а їх доповнює лише жилет поверх базового топу і гостроносі ботильйони — цього достатньо, щоб мати охайний й сучасний вигляд без зайвих зусиль.

Brunello Cucinelli. Фото з Vogue

У Hermès доводять, що плісировані штани чудово поєднуються з трикотажем. М’який светр або тонкий джемпер додає тепла, а защипи роблять силует акуратним і витонченим.

Hermès. Фото з Vogue

Плісировані штани — універсальна інвестиція цієї зими. Їх легко адаптувати під свій стиль: вони люблять як структуру, так і м’які фактури. При тому кожного разу дарують відчуття, що образ склався сам собою. Якщо в гардеробі ще немає такої пари, хороший момент її знайти саме зараз.

