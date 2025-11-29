Эффектные джинсы из 70-х снова в моде — стильные образы с ними

Девушка в футболке и джинсах. Фото: Freepik

Мода циклична и все больше вещей, которые были актуальными ранее, возвращаются в тренды снова. В частности, в этом сезоне красавицы просто в восторге от образов с джинсами-клеш. Они были популярными в 70-х.

С чем носить джинсы-клеш

Легкий клеш ниже колена снова в моде. Такой фасон впервые появился в 1970-х годах. Он быстро стал символом своего времени, напоминая об эпохе хиппи и диско. Джинсы с расширенными штанинами от колена вниз выглядят игриво и ярко. Они добавляют силуэту динамичности и свободы.

Джинсы-клеш визуально удлиняют ноги. К ним отлично подходят каблуки, сапоги на толстой подошве и ботильоны. В сочетании с такой обувью образ будет элегантным и утонченным.

Джинсы-клеш стоит комбинировать с мягким трикотажем, тонкими лонгами и свитерами или укороченными жакетами. Такой образ красиво подчеркнет линию бедер и талии.

Еще один секрет популярности джинсов-клеш — они не только красивые, но и удобные. Такой фасон позволяет чувствовать себя свободнее. Он не сковывает движений. Именно это делает его более практичным для ежедневного ношения в отличие от узких моделей.

Джинсы-клеш — это универсальные брюки, которые подойдут к любым образам. С ними можно создавать как элегантные образы для особых событий, так и более простые луки на каждый день.

