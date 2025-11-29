Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Тренд 70-х — джинсы, что идеально подходят к современным образам

Тренд 70-х — джинсы, что идеально подходят к современным образам

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 11:31
Эффектные джинсы из 70-х снова в моде — стильные образы с ними
Девушка в футболке и джинсах. Фото: Freepik

Мода циклична и все больше вещей, которые были актуальными ранее, возвращаются в тренды снова. В частности, в этом сезоне красавицы просто в восторге от образов с джинсами-клеш. Они были популярными в 70-х.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

С чем носить джинсы-клеш

Легкий клеш ниже колена снова в моде. Такой фасон впервые появился в 1970-х годах. Он быстро стал символом своего времени, напоминая об эпохе хиппи и диско. Джинсы с расширенными штанинами от колена вниз выглядят игриво и ярко. Они добавляют силуэту динамичности и свободы.

З чим носити джинси-кльош
Черные джинсы-клеш. Фото: Instagram

Джинсы-клеш визуально удлиняют ноги. К ним отлично подходят каблуки, сапоги на толстой подошве и ботильоны. В сочетании с такой обувью образ будет элегантным и утонченным.

З чим носити джинси-кльош
Джинсы-клеш. Фото: Instagram

Джинсы-клеш стоит комбинировать с мягким трикотажем, тонкими лонгами и свитерами или укороченными жакетами. Такой образ красиво подчеркнет линию бедер и талии.

Еще один секрет популярности джинсов-клеш — они не только красивые, но и удобные. Такой фасон позволяет чувствовать себя свободнее. Он не сковывает движений. Именно это делает его более практичным для ежедневного ношения в отличие от узких моделей.

З чим носити джинси-кльош
Стильный образ с джинсами-клеш. Фото: Instagram

Джинсы-клеш — это универсальные брюки, которые подойдут к любым образам. С ними можно создавать как элегантные образы для особых событий, так и более простые луки на каждый день.

Напомним, ранее мы писали о том, какие брюки придадут статусности. Они должны быть в гардеробе каждой.

Также мы рассказывали о том, что в моду вернулись леггинсы из 80-х. Стилизовать их можно по-разному.

одежда Джинсы стиль штаны трендовые образы
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации