Эффектные джинсы из 70-х снова в моде — стильные образы с ними

Тренд 70-х — джинсы, что идеально подходят к современным образам
Мода циклична и все больше вещей, которые были актуальными ранее, возвращаются в тренды снова. В частности, в этом сезоне красавицы просто в восторге от образов с джинсами-клеш. Они были популярными в 70-х.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
С чем носить джинсы-клеш
Легкий клеш ниже колена снова в моде. Такой фасон впервые появился в 1970-х годах. Он быстро стал символом своего времени, напоминая об эпохе хиппи и диско. Джинсы с расширенными штанинами от колена вниз выглядят игриво и ярко. Они добавляют силуэту динамичности и свободы.
Джинсы-клеш визуально удлиняют ноги. К ним отлично подходят каблуки, сапоги на толстой подошве и ботильоны. В сочетании с такой обувью образ будет элегантным и утонченным.
Джинсы-клеш стоит комбинировать с мягким трикотажем, тонкими лонгами и свитерами или укороченными жакетами. Такой образ красиво подчеркнет линию бедер и талии.
Еще один секрет популярности джинсов-клеш — они не только красивые, но и удобные. Такой фасон позволяет чувствовать себя свободнее. Он не сковывает движений. Именно это делает его более практичным для ежедневного ношения в отличие от узких моделей.
Джинсы-клеш — это универсальные брюки, которые подойдут к любым образам. С ними можно создавать как элегантные образы для особых событий, так и более простые луки на каждый день.
Напомним, ранее мы писали о том, какие брюки придадут статусности. Они должны быть в гардеробе каждой.
Также мы рассказывали о том, что в моду вернулись леггинсы из 80-х. Стилизовать их можно по-разному.
Читайте Новини.LIVE!