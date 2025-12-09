Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Найпрактичніші джинси 2026, які купуватимуть весь рік

Найпрактичніші джинси 2026, які купуватимуть весь рік

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 11:13
Які джинси купити у 2026 році — для будь-якого типу фігури
Джинси з шкіряним ремінцем. Фото: freepik

Джинси з бочкоподібними штанинами закріпилися в наших шафах надовго. У цій моделі немає показної екстравагантності — навпаки, вона працює саме тоді, коли хочеться структури й нестандартності. Ще на початку 2020-х здавалося, що barrel-leg або horseshoe-джинси не для усіх, але сьогодні все змінилося.

Про це повідомляє видання Vogue.

Реклама
Читайте також:

Після показу Alaïa сезону осінь–зима 2023/2024 Пітер Мюльє нагадав про цей силует на подіумі і показав, що денім може бути скульптурним, майже архітектурним. Після цього крій знову активно почали обговорювати fashion-редактори та стилісти.

Які джинси стануть базою 2026 року

Сьогодні цей фасон випускають усі — від Loewe та Toteme до Levi’s і масмаркету. Модель легко підлаштовується під різні стилі життя: хтось носить її з об’ємним пальтом, а хтось з простою білою футболкою. І саме ця невимушеність допомогла джинсам-підковам перейти з модних підбірок у категорію речей, які ми дістаємо з полиці за потребою.

Які джинси підкорять тренди 2026
Alaïa. Фото з Vogue

Стилісти часто повторюють, що із цими джинсами чудово працюють деталі. Якщо обирати укорочену довжину, то силует стає виразнішим, і взуття грає важливу роль.

Зірки вже активно носять новий фасон джинсів
Тіна Кунакі в джинсах Alaïa, 2023. Фото з Vogue

Stella McCartney у своїх колекціях демонструє ще один підхід і показує, як поєднувати barrel-leg із білою сорочкою. Такий контраст структури й простоти підкреслює форму штанини краще, ніж будь-який складний топ.

Джинси, що можна носити з білою сорочкою
Stella McCartney весна-літо 2026. Фото з Vogue

Для повсякденного ритму ці джинси майже ідеальний інструмент. Під них можна одягнути простий светр чи об’ємну куртку, щоб отримати готовий, а головне вдалий образ. Взуття можна брати різне — грубі черевики чи чоботи до коліна.

Найпрактичніші джинси 2026, які купуватимуть весь рік - фото 4
Alaïa Resort 2026. Фото з Vogue

Одним словом, джинси з бочкоподібними штанинами — це не про епатаж, а більше про свободу та стиль, що тримається на дрібницях.

Раніше ми писали про те, які джинси з 70-х чудово підійдуть сучасним образам, бо мають універсальний вигляд.

Також ми повідомляли, які джинси у 2025 році покинули модний олімп. Тепер вони вважаються антитрендовими.

мода тренди Джинси штани 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації