Які джинси купити у 2026 році — для будь-якого типу фігури

Джинси з бочкоподібними штанинами закріпилися в наших шафах надовго. У цій моделі немає показної екстравагантності — навпаки, вона працює саме тоді, коли хочеться структури й нестандартності. Ще на початку 2020-х здавалося, що barrel-leg або horseshoe-джинси не для усіх, але сьогодні все змінилося.

Після показу Alaïa сезону осінь–зима 2023/2024 Пітер Мюльє нагадав про цей силует на подіумі і показав, що денім може бути скульптурним, майже архітектурним. Після цього крій знову активно почали обговорювати fashion-редактори та стилісти.

Які джинси стануть базою 2026 року

Сьогодні цей фасон випускають усі — від Loewe та Toteme до Levi’s і масмаркету. Модель легко підлаштовується під різні стилі життя: хтось носить її з об’ємним пальтом, а хтось з простою білою футболкою. І саме ця невимушеність допомогла джинсам-підковам перейти з модних підбірок у категорію речей, які ми дістаємо з полиці за потребою.

Alaïa. Фото з Vogue

Стилісти часто повторюють, що із цими джинсами чудово працюють деталі. Якщо обирати укорочену довжину, то силует стає виразнішим, і взуття грає важливу роль.

Тіна Кунакі в джинсах Alaïa, 2023. Фото з Vogue

Stella McCartney у своїх колекціях демонструє ще один підхід і показує, як поєднувати barrel-leg із білою сорочкою. Такий контраст структури й простоти підкреслює форму штанини краще, ніж будь-який складний топ.

Stella McCartney весна-літо 2026. Фото з Vogue

Для повсякденного ритму ці джинси майже ідеальний інструмент. Під них можна одягнути простий светр чи об’ємну куртку, щоб отримати готовий, а головне вдалий образ. Взуття можна брати різне — грубі черевики чи чоботи до коліна.

Alaïa Resort 2026. Фото з Vogue

Одним словом, джинси з бочкоподібними штанинами — це не про епатаж, а більше про свободу та стиль, що тримається на дрібницях.

