Україна
Дата публікації: 21 листопада 2025 11:18
Оновлено: 08:50
Минулий сезон позаду — які джинси відходять у забуття
Джинси. Фото: freepik

Мода на денім постійно змінюється. Те, що ми ще вчора носили із задоволенням, сьогодні може мати вже неактуальний вигляд. У 2025 році кілька звичних моделей тихо зійшли зі сцени.

Про те, чому так сталося і на що варто звернути увагу зараз, ексклюзивно для РБК-Україна розповіла стилістка та експертка Асоціації стилістів України Олена Ісаєва.

Читайте також:

Джинси, яким уже час на відпочинок

Надто облягаючі моделі вже не працюють у сучасному ритмі. Ultra skinny, які колись вважалися "мастхевом", вже мало хто носить. Мода рухається в бік комфорту, тож силуети стали спокійнішими та більш природними.

Облягаючі джинси постійно роблять коло в моді
Сірі джинси skinny. Фото з Instagram

Денім з дірками, потертостями чи декоративними вирізами теж поступився позиціями. Якщо раніше такі моделі додавали образу "характеру", то цього року вони асоціюються радше з хаотичними трендами минулого.

Джинси з дірками краще залишити в минулому
Джинси з дірками. Фото з Instagram

Низька талія — ще один привіт із нульових. Так, вона періодично повертається у вигляді короткочасних модних експериментів, але для реального життя середня або висока посадка набагато зручніша. Особливо восени, коли хочеться багатошарових образів і максимально комфортної посадки.

Джинси, які варто залишити у 2025 — вони вже не в тренді - фото 3
Джинси з низькою талією. Фото з Instagram

Надлишок декору — блискітки, стрази, складні візерунки — більше не створює враження стилю. Навпаки, такі моделі часто мають недоречний вигляд. Мінімалізм зараз бере верх, і це видно у всьому: від фурнітури до кольору деніму.

Джинси з декором мають недоречний вигляд
Джинси зі стразами. Фото з Instagram

Якщо коротко, то джинси більше не мають бути в центрі уваги. У моді чисті лінії, зрозумілі форми та комфорт, який не потрібно доводити словами. Якщо обираєте пару на сезон, то дивіться в бік базових і стриманих фасонів, які працюють у будь-якому гардеробі.

Раніше ми писали про те, які джинси у 2026 році замінять усі інші у брендових образах.

Також ми повідомляли, які по-сучасному зараз носять модні джинси прямісінько з 70-х.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
