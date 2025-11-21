Прошлый сезон позади — какие джинсы уходят в забвение

Джинсы. Фото: freepik

Мода на деним постоянно меняется. То, что мы еще вчера носили с удовольствием, сегодня может выглядеть уже неактуально. В 2025 году несколько привычных моделей тихо сошли со сцены.

О том, почему так произошло и на что стоит обратить внимание сейчас, эксклюзивно для РБК-Україна рассказала стилист и эксперт Ассоциации стилистов Украины Елена Исаева.

Джинсы, которым уже пора на отдых

Слишком облегающие модели уже не работают в современном ритме. Ultra skinny, которые когда-то считались "мастхэвом", уже мало кто носит. Мода движется в сторону комфорта, поэтому силуэты стали более спокойными и естественными.

Серые джинсы skinny. Фото из Instagram

Деним с дырками, потертостями или декоративными вырезами тоже уступил позиции. Если раньше такие модели добавляли образу "характера", то в этом году они ассоциируются скорее с хаотичными трендами прошлого.

Джинсы с дырками. Фото из Instagram

Низкая талия — еще один привет из нулевых. Да, она периодически возвращается в виде кратковременных модных экспериментов, но для реальной жизни средняя или высокая посадка гораздо удобнее. Особенно осенью, когда хочется многослойных образов и максимально комфортной посадки.

Джинсы с низкой талией. Фото из Instagram

Избыток декора — блестки, стразы, сложные узоры — больше не создает впечатление стиля. Наоборот, такие модели часто выглядят неуместно. Минимализм сейчас берет верх, и это видно во всем: от фурнитуры до цвета денима.

Джинсы со стразами. Фото из Instagram

Если коротко, то джинсы больше не должны быть в центре внимания. В моде чистые линии, понятные формы и комфорт, который не нужно доказывать словами. Если выбираете пару на сезон, то смотрите в сторону базовых и сдержанных фасонов, которые работают в любом гардеробе.

