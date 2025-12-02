Як джинси стали небезпечними в КНДР — абсурдний закон

Денім. Фото: freepik

Багатьом відома Північна Корея давно має репутацію країни, де звичні для нас речі можуть стати справжнім табу. Туристи, які вперше планують поїздку в КНДР, часто дивуються: те, що в інших державах вважається буденністю, там здатне спричинити серйозні неприємності. Одне з таких обмежень стосується одягу.

Новини.LIVE розповість, чому джинси у Північній Кореї заборонені.

Реклама

Читайте також:

Насправді, не тому, що вони незручні чи непридатні до місцевого клімату, а з ідеологічних причин.

Чому джинси під забороною в КНДР

Для північнокорейської влади денім — не просто тканина. Він сприймається як символ Заходу, з яким країна роками протиставляє себе. У США джинси народилися як робочий одяг, але з часом стали ознакою свободи, незалежності, молодіжного протесту.

У КНДР будь-які натяки на "чужі цінності" намагаються знищити. Тут вважають, що західна мода може розмити ідеологію чучхе та вплинути на лояльність громадян. Тому джинси потрапили у список небажаних речей — як символ того, від чого країна хоче відмежуватися.

Джинсові речі. Фото: freepik

Для місцевих жителів носіння джинсів може мати дуже неприємні наслідки: від штрафів до арештів. У крайніх випадках такий вчинок трактують як прояв нелояльності до режиму, а це вже серйозніші покарання.

Що ще заборонено вдягати

Джинси — лише верхівка айсберга. Забороняють усе, що хоч трохи нагадує західну культуру: речі з брендовими логотипами, надто яскравий одяг, екстравагантні фасони, незвичні аксесуари. Місцева мода стримана й максимально "правильна" з точки зору ідеології.

Тому тим, хто планує поїхати до цієї країни, важливо заздалегідь ознайомитися з місцевими вимогами. Це убезпечить від непорозумінь і допоможе уникнути ситуацій, які можуть коштувати нервів або навіть свободи.

Раніше ми писали про те, які джинси стануть чудовою базою на 2026 рік.

Також ми повідомляли, що джинси з 70-х повертаються в новому вигляді.