Главная Мода Джинсы как преступление — что стоит за странным законом КНДР

Джинсы как преступление — что стоит за странным законом КНДР

Ua en ru
Дата публикации 2 декабря 2025 11:18
Как джинсы стали опасными в КНДР — абсурдный закон
Деним. Фото: freepik

Многим известная Северная Корея давно имеет репутацию страны, где привычные для нас вещи могут стать настоящим табу. Туристы, которые впервые планируют поездку в КНДР, часто удивляются: то, что в других государствах считается обыденностью, там способно повлечь серьезные неприятности. Одно из таких ограничений касается одежды.

Новини.LIVE расскажет, почему джинсы в Северной Корее запрещены.

Читайте также:

На самом деле, не потому, что они неудобны или непригодны к местному климату, а по идеологическим причинам.

Почему джинсы под запретом в КНДР

Для северокорейских властей деним — не просто ткань. Он воспринимается как символ Запада, с которым страна годами противопоставляет себя. В США джинсы родились как рабочая одежда, но со временем стали признаком свободы, независимости, молодежного протеста.

В КНДР любые намеки на "чужие ценности" пытаются уничтожить. Здесь считают, что западная мода может размыть идеологию чучхе и повлиять на лояльность граждан. Поэтому джинсы попали в список нежелательных вещей — как символ того, от чего страна хочет отмежеваться.

В КНДР джинси під забороною
Джинсовые вещи. Фото: freepik

Для местных жителей ношение джинсов может иметь очень неприятные последствия: от штрафов до арестов. В крайних случаях такой поступок трактуют как проявление нелояльности к режиму, а это уже более серьезные наказания.

Что еще запрещено надевать

Джинсы — лишь верхушка айсберга. Запрещают все, что хоть немного напоминает западную культуру: вещи с брендовыми логотипами, слишком яркую одежду, экстравагантные фасоны, необычные аксессуары. Местная мода сдержанная и максимально "правильная" с точки зрения идеологии.

Поэтому тем, кто планирует поехать в эту страну, важно заранее ознакомиться с местными требованиями. Это обезопасит от недоразумений и поможет избежать ситуаций, которые могут стоить нервов или даже свободы.

Ранее мы писали о том, какие джинсы станут отличной базой на 2026 год.

Также мы сообщали, что джинсы из 70-х возвращаются в новом виде.

закон КНДР мода Джинсы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
