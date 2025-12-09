Какие джинсы купить в 2026 году — для любого типа фигуры

Джинсы с кожаным ремешком. Фото: freepik

Джинсы с бочкообразными штанинами закрепились в наших шкафах надолго. В этой модели нет показной экстравагантности — наоборот, она работает именно тогда, когда хочется структуры и нестандартности. Еще в начале 2020-х казалось, что barrel-leg или horseshoe-джинсы не для всех, но сегодня все изменилось.

После показа Alaïa сезона осень-зима 2023/2024 Питер Мюлье напомнил об этом силуэте на подиуме и показал, что деним может быть скульптурным, почти архитектурным. После этого крой снова активно начали обсуждать fashion-редакторы и стилисты.

Какие джинсы станут базой 2026 года

Сегодня этот фасон выпускают все — от Loewe и Toteme до Levi's и массмаркета. Модель легко подстраивается под разные стили жизни: кто-то носит ее с объемным пальто, а кто-то с простой белой футболкой. И именно эта непринужденность помогла джинсам-подковам перейти из модных подборок в категорию вещей, которые мы достаем с полки по необходимости.

Alaïa. Фото из Vogue

Стилисты часто повторяют, что с этими джинсами отлично работают детали. Если выбирать укороченную длину, то силуэт становится более выразительным, и обувь играет важную роль.

Тина Кунаки в джинсах Alaïa, 2023. Фото из Vogue

Stella McCartney в своих коллекциях демонстрирует еще один подход и показывает, как сочетать barrel-leg с белой рубашкой. Такой контраст структуры и простоты подчеркивает форму штанины лучше, чем любой сложный топ.

Stella McCartney весна-лето 2026. Фото из Vogue

Для повседневного ритма эти джинсы почти идеальный инструмент. Под них можно надеть простой свитер или объемную куртку, чтобы получить готовый, а главное удачный образ. Обувь можно брать разную — грубые ботинки или сапоги до колена.

Alaïa Resort 2026. Фото из Vogue

Одним словом, джинсы с бочкообразными штанинами — это не про эпатаж, а больше про свободу и стиль, который держится на мелочах.

