Видео

Самые практичные джинсы 2026, которые будут покупать весь год

Дата публикации 9 декабря 2025 11:13
Какие джинсы купить в 2026 году — для любого типа фигуры
Джинсы с кожаным ремешком. Фото: freepik

Джинсы с бочкообразными штанинами закрепились в наших шкафах надолго. В этой модели нет показной экстравагантности — наоборот, она работает именно тогда, когда хочется структуры и нестандартности. Еще в начале 2020-х казалось, что barrel-leg или horseshoe-джинсы не для всех, но сегодня все изменилось.

Об этом сообщает издание Vogue.

Читайте также:

После показа Alaïa сезона осень-зима 2023/2024 Питер Мюлье напомнил об этом силуэте на подиуме и показал, что деним может быть скульптурным, почти архитектурным. После этого крой снова активно начали обсуждать fashion-редакторы и стилисты.

Какие джинсы станут базой 2026 года

Сегодня этот фасон выпускают все — от Loewe и Toteme до Levi's и массмаркета. Модель легко подстраивается под разные стили жизни: кто-то носит ее с объемным пальто, а кто-то с простой белой футболкой. И именно эта непринужденность помогла джинсам-подковам перейти из модных подборок в категорию вещей, которые мы достаем с полки по необходимости.

Які джинси підкорять тренди 2026
Alaïa. Фото из Vogue

Стилисты часто повторяют, что с этими джинсами отлично работают детали. Если выбирать укороченную длину, то силуэт становится более выразительным, и обувь играет важную роль.

Зірки вже активно носять новий фасон джинсів
Тина Кунаки в джинсах Alaïa, 2023. Фото из Vogue

Stella McCartney в своих коллекциях демонстрирует еще один подход и показывает, как сочетать barrel-leg с белой рубашкой. Такой контраст структуры и простоты подчеркивает форму штанины лучше, чем любой сложный топ.

Джинси, що можна носити з білою сорочкою
Stella McCartney весна-лето 2026. Фото из Vogue

Для повседневного ритма эти джинсы почти идеальный инструмент. Под них можно надеть простой свитер или объемную куртку, чтобы получить готовый, а главное удачный образ. Обувь можно брать разную — грубые ботинки или сапоги до колена.

Самые практичные джинсы 2026, которые будут покупать весь год - фото 4
Alaïa Resort 2026. Фото из Vogue

Одним словом, джинсы с бочкообразными штанинами — это не про эпатаж, а больше про свободу и стиль, который держится на мелочах.

Ранее мы писали о том, какие джинсы из 70-х прекрасно подойдут современным образам, потому что выглядят универсально.

Также мы сообщали, какие джинсы в 2025 году покинули модный олимп. Теперь они считаются антитрендовыми.

мода тренды Джинсы штаны 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
