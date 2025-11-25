Відео
Прихована функція маленької кишені на джинсах, про яку забули

Прихована функція маленької кишені на джинсах, про яку забули

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 13:48
Оновлено: 11:16
Для чого придумали маленьку кишеню на джинсах — справжня причина
Джинси. Фото: freepik

Джинси давно стали тим самим універсальним одягом, який носять усі — від школярів до топменеджерів. Але, попри свою простоту, вони приховують кілька цікавих деталей. Наприклад, ту маленьку кишеньку, що розташована всередині великої передньої. Здається дрібницею, але в неї є своя історія.

Новини.LIVE розповість, про що мова.

Маленька кишеня на джинсах — як називається і яку функцію мала

Її офіційна назва — coin pocket, тобто монетна кишеня. З’явилася вона ще у 1873 році завдяки Levi Strauss & Co. Тоді чоловіки носили кишенькові годинники на ланцюжках, і саме цю крихітну кишеньку придумали як безпечне місце для їх зберігання. Туди могли покласти годинник, кілька монет або будь-яку іншу дрібницю, яку хотілося мати під рукою. Тож те, що сьогодні здається декоративним елементом, колись виконувало дуже практичну функцію.

Звідки взялися чутки про презервативи

У різні часи люди придумували свої версії, для чого ж вона насправді. Найпопулярніша — що кишенька створена для презервативів.

У кишені на джинсах є своє призначення
Презерватив. Фото: freepik

Насправді це вигадка, яка виникла через рекламу 1983 року, коли активно говорили про захист від СНІДу. Креативники подали ідею так, ніби саме ця кишенька — зручне місце для зберігання презервативів. Жарт виявився настільки вдалим, що закріпився в масовій культурі.

А в 1994 році режисер Мішель Гондрі навіть отримав Каннського лева за ролик, де робітник ховає куплені контрацептиви саме в ту кишеню. Це була містифікація, але вона остаточно закріпила міф.

А як щодо задніх маленьких кишень

Із часом маленькі кишеньки почали з’являтися й ззаду. У перших моделях їх теж створювали для монет, але поступово функція зникла, а елемент залишився — вже як частина дизайну. Такі деталі й формують унікальний характер джинсів, який ми звикли сприймати як щось само собою зрозуміле.

Автор:
Юлія Печерська
Автор:
Юлія Печерська
