Для чего придумали маленький карман на джинсах — настоящая причина

Джинсы. Фото: freepik

Джинсы давно стали той самой универсальной одеждой, которую носят все — от школьников до топ-менеджеров. Но, несмотря на свою простоту, они скрывают несколько интересных деталей. Например, тот маленький кармашек, который расположен внутри большого переднего. Кажется мелочью, но у него есть своя история.

Маленький карман на джинсах — как называется и какую функцию имел

Его официальное название — coin pocket, то есть монетный карман. Появился он еще в 1873 году благодаря Levi Strauss & Co. Тогда мужчины носили карманные часы на цепочках, и именно этот крошечный кармашек придумали как безопасное место для их хранения. Туда могли положить часы, несколько монет или любую другую мелочь, которую хотелось иметь под рукой. Так что то, что сегодня кажется декоративным элементом, когда-то выполняло очень практичную функцию.

Откуда взялись слухи о презервативах

В разные времена люди придумывали свои версии, для чего же она на самом деле. Самая популярная — что кармашек создан для презервативов.

Презерватив. Фото: freepik

На самом деле это выдумка, которая возникла из-за рекламы 1983 года, когда активно говорили о защите от СПИДа. Креативщики подали идею так, будто именно этот кармашек — удобное место для хранения презервативов. Шутка оказалась настолько удачной, что закрепилась в массовой культуре.

А в 1994 году режиссер Мишель Гондри даже получил Каннского льва за ролик, где рабочий прячет купленные контрацептивы именно в тот карман. Это была мистификация, но она окончательно закрепила миф.

А как насчет задних маленьких карманов

Со временем маленькие кармашки начали появляться и сзади. В первых моделях их тоже создавали для монет, но постепенно функция исчезла, а элемент остался — уже как часть дизайна. Такие детали и формируют уникальный характер джинсов, который мы привыкли воспринимать как нечто само собой разумеющееся.

