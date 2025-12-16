Видео
Джинсы из 2000-х, которые снова выбирают модницы

Джинсы из 2000-х, которые снова выбирают модницы

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 10:35
Джинсы нулевых будут в 2026 — как адаптировать тренд под себя
Джинсы. Фото: freepik

Мода снова достает из архивов вещи, которые когда-то казались слишком резкими для гардероба. На этот раз речь о джинсах с ультранизкой посадкой, которые вызывали споры еще с момента появления.

В Vogue рассказали, почему они вернулись и как они выглядят сейчас.

Смелые джинсы 2000-х вернулись

Впервые этот фасон появился на подиуме в начале 90-х, когда Ли Александр Маккуин показал брюки, открывающие линию копчика. Для консервативного модного сообщества это было почти вызовом. Но на рубеже 2000-х bumster быстро перекочевали с подиумов в мир папарацци: Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и Кристина Агилера носили их так, будто это естественная модная вещь в мире.

Сегодня джинсы со сверхнизкой посадкой возвращаются без той демонстративной дерзости, которая когда-то им сопутствовала. После просмотра архивов McQueen новый креативный директор бренда Шон Макгир переосмыслил этот крой. Силуэт остался узнаваемым, но подача изменилась.

Джинси з низькою посадкою в сучасних образах
Джинсы с низкой посадкой. Фото из Instagram

В современных образах bumster не нуждаются в провокации ради эффекта. Их носят с лаконичными топами, поло или минималистичными рубашками, добавляя каблуки для баланса пропорций. Иногда на бедрах появляется завязанная кофта, чтобы добавить образу многослойности.

Ультранизькі джинси комбінують з різними речами
Джинсы из 2000-х. Фото из Instagram

Для тех, кто не боится экспериментов, ультранизкие джинсы комбинируют с кожаными топами или собирают образ полностью из денима. В таком варианте они имеют не ностальгическое настроение по 2000-м, а являются сознательным выбором с пониманием, чего именно вы хотите получить от образа.

Этот фасон больше не про эпатаж ради внимания. Он о том, как мода умеет менять интонацию, даже когда возвращает вещи с длинной и неоднозначной историей.

мода тренды зима Джинсы 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
