Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Обувь, что сделает образ с широкими джинсами особенным — 5 пар

Обувь, что сделает образ с широкими джинсами особенным — 5 пар

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 08:40
Какая обувь лучше всего подходит под широкие джинсы — тренды этого сезона
Широкие джинсы сочетании с сапогами на каблуках. Фото: Instagram

Широкие джинсы в этом сезоне на пике популярности. Такую модель выбирают как для классических сдержанных образов, так и для повседневных расслабленных луков. Изменить настроение широких джинсов может обувь. Правильно подобранная пара добавит элегантности или сделает образ более универсальным.

Об этом пишет CityMagazine.

Реклама
Читайте также:

Лучшая обувь под широкие джинсы

Туфли с острым носком

Остроносая обувь визуально удлинит ноги, что особенно актуально для луков с широкими джинсами. Такие брюки склонны естественно добавлять объема, а обувь с острым носком сбалансирует образ. Кроме того, она достаточно элегантна для официальных сочетаний и так же хорошо сочетается с повседневными вещами.

Яке взуття пасує до широких джинсів
Джинсы и обувь с острым мысом. Фото: Instagram

Угги или сапоги с теплым мехом

Сапоги с мехом или угги — идеальный вариант обуви на зиму. Такие пары удачно сочетаются с широкими джинсами, создавая удобный тандем на каждый день. Модели с поднятой подошвой будут практичными в плохую погоду, поскольку хорошо защищают от влаги и холода.

Яке взуття пасує до широких джинсів
Джинсы и угги. Фото: Instagram

Мокасины или лоферы

Это универсальная база, которая подойдет абсолютно ко всем джинсам, в том числе и широким. Мокасины или лоферы сбалансируют низ, поскольку не добавляют объема. Это позволит избежать ощущения тяжести и неряшливости в образе.

Яке взуття пасує до широких джинсів
Широкие джинсы и лоферы. Фото: Instagram

Сапоги на высоком каблуке

Если вы хотите, чтобы образ с широкими джинсами был элегантным, сочетайте их с сапогами на каблуках. Каблук удлинит силуэт. Такая комбинация станет эффектным вариантом для деловых встреч или вечерних мероприятий.

Яке взуття пасує до широких джинсів
Сапоги на каблуках и широкие джинсы. Фото: Instagram

Кроссовки на толстой подошве

Универсальная база — сочетание кроссовок и широких джинсов. Такой образ станет практичным выбором на каждый день. Высокая подошва облегчит ношение брюк широкого кроя и защитит от воды или снега. Это сочетание идеально подойдет для длительных прогулок.

Яке взуття пасує до широких джинсів
Кроссовки и широкие джинсы. Фото: Instagram

Широкие джинсы и эти пары обуви будут хорошо сочетаться со стегаными пальто, зимними спортивными куртками или пуховиками. Такие брюки подойдут тем, кто ищет что-то стильное, но практичное на зиму.

Напомним, ранее мы писали о том, какая обувь стала базой для зимних образов. Она подходит под любые стили.

Также мы рассказывали о том, какие туфли будут в тренде в 2026 году. Дизайнеры назвали своих фаворитов.

тренды обувь Джинсы стиль широкие джинсы
Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации