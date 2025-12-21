Какая обувь лучше всего подходит под широкие джинсы — тренды этого сезона

Широкие джинсы сочетании с сапогами на каблуках. Фото: Instagram

Широкие джинсы в этом сезоне на пике популярности. Такую модель выбирают как для классических сдержанных образов, так и для повседневных расслабленных луков. Изменить настроение широких джинсов может обувь. Правильно подобранная пара добавит элегантности или сделает образ более универсальным.

Об этом пишет CityMagazine.

Реклама

Читайте также:

Лучшая обувь под широкие джинсы

Туфли с острым носком

Остроносая обувь визуально удлинит ноги, что особенно актуально для луков с широкими джинсами. Такие брюки склонны естественно добавлять объема, а обувь с острым носком сбалансирует образ. Кроме того, она достаточно элегантна для официальных сочетаний и так же хорошо сочетается с повседневными вещами.

Джинсы и обувь с острым мысом. Фото: Instagram

Угги или сапоги с теплым мехом

Сапоги с мехом или угги — идеальный вариант обуви на зиму. Такие пары удачно сочетаются с широкими джинсами, создавая удобный тандем на каждый день. Модели с поднятой подошвой будут практичными в плохую погоду, поскольку хорошо защищают от влаги и холода.

Джинсы и угги. Фото: Instagram

Мокасины или лоферы

Это универсальная база, которая подойдет абсолютно ко всем джинсам, в том числе и широким. Мокасины или лоферы сбалансируют низ, поскольку не добавляют объема. Это позволит избежать ощущения тяжести и неряшливости в образе.

Широкие джинсы и лоферы. Фото: Instagram

Сапоги на высоком каблуке

Если вы хотите, чтобы образ с широкими джинсами был элегантным, сочетайте их с сапогами на каблуках. Каблук удлинит силуэт. Такая комбинация станет эффектным вариантом для деловых встреч или вечерних мероприятий.

Сапоги на каблуках и широкие джинсы. Фото: Instagram

Кроссовки на толстой подошве

Универсальная база — сочетание кроссовок и широких джинсов. Такой образ станет практичным выбором на каждый день. Высокая подошва облегчит ношение брюк широкого кроя и защитит от воды или снега. Это сочетание идеально подойдет для длительных прогулок.

Кроссовки и широкие джинсы. Фото: Instagram

Широкие джинсы и эти пары обуви будут хорошо сочетаться со стегаными пальто, зимними спортивными куртками или пуховиками. Такие брюки подойдут тем, кто ищет что-то стильное, но практичное на зиму.

Напомним, ранее мы писали о том, какая обувь стала базой для зимних образов. Она подходит под любые стили.

Также мы рассказывали о том, какие туфли будут в тренде в 2026 году. Дизайнеры назвали своих фаворитов.