Какая обувь лучше всего подходит под широкие джинсы — тренды этого сезона

Обувь, что сделает образ с широкими джинсами особенным — 5 пар
Широкие джинсы в этом сезоне на пике популярности. Такую модель выбирают как для классических сдержанных образов, так и для повседневных расслабленных луков. Изменить настроение широких джинсов может обувь. Правильно подобранная пара добавит элегантности или сделает образ более универсальным.
Лучшая обувь под широкие джинсы
Туфли с острым носком
Остроносая обувь визуально удлинит ноги, что особенно актуально для луков с широкими джинсами. Такие брюки склонны естественно добавлять объема, а обувь с острым носком сбалансирует образ. Кроме того, она достаточно элегантна для официальных сочетаний и так же хорошо сочетается с повседневными вещами.
Угги или сапоги с теплым мехом
Сапоги с мехом или угги — идеальный вариант обуви на зиму. Такие пары удачно сочетаются с широкими джинсами, создавая удобный тандем на каждый день. Модели с поднятой подошвой будут практичными в плохую погоду, поскольку хорошо защищают от влаги и холода.
Мокасины или лоферы
Это универсальная база, которая подойдет абсолютно ко всем джинсам, в том числе и широким. Мокасины или лоферы сбалансируют низ, поскольку не добавляют объема. Это позволит избежать ощущения тяжести и неряшливости в образе.
Сапоги на высоком каблуке
Если вы хотите, чтобы образ с широкими джинсами был элегантным, сочетайте их с сапогами на каблуках. Каблук удлинит силуэт. Такая комбинация станет эффектным вариантом для деловых встреч или вечерних мероприятий.
Кроссовки на толстой подошве
Универсальная база — сочетание кроссовок и широких джинсов. Такой образ станет практичным выбором на каждый день. Высокая подошва облегчит ношение брюк широкого кроя и защитит от воды или снега. Это сочетание идеально подойдет для длительных прогулок.
Широкие джинсы и эти пары обуви будут хорошо сочетаться со стегаными пальто, зимними спортивными куртками или пуховиками. Такие брюки подойдут тем, кто ищет что-то стильное, но практичное на зиму.
