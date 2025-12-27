Кросівки 2026 — найактуальніші моделі для кожного образу

Кросівки. Фото: freepik

Кеди та кросівки вже давно стали частиною нашого щоденного гардероба. У 2026 році вони залишаються актуальними, але варто знати, які моделі будуть найбільш помітними.

У Cosmopolitan перерахували кросівки, що будуть на піку популярності 2026 року.

Модні кросівки на 2026 рік

Ретро-моделі

Мода на взуття в стилі 80-х не відступає. Кросівки, що нагадують старі боулінгові моделі або класичні кеди, знову з’являються на вулицях і в колекціях дизайнерів.

Dries Van Noten. Фото з Cosmopolitan

Шкіряні кросівки

Цього року шкіряне взуття виходить на передній план. Воно не всім підходить за стилем, але відрізняється міцністю і зручністю, особливо коли погода не дозволяє обмежитися легкими тканинами.

Fendi. Фото з Cosmopolitan

З потертостями

Моделі з "легкими дефектами" знову на слуху. Це не просто взуття з потертостями, а частина streetstyle-тенденцій, які активно обговорюють блогери.

Miu Miu. Фото з Cosmopolitan

Сатинові кросівки

Сатинові моделі поєднують зручність і інший рівень деталей. Prada і Onitsuka Tiger показують, що цей матеріал залишатиметься помітним у 2026 році.

Onitsuka Tiger. Фото з Cosmopolitan

Балетки-кросівки

Мікс кросівок і балеток ще один тренд, який продовжує набирати популярність.

Watanabe. Фото з Cosmopolitan

Наступного року такі моделі будуть помітними на вулицях і в літніх колекціях.

