Кросівки 2026 — найактуальніші моделі для кожного образу

Кеди та кросівки вже давно стали частиною нашого щоденного гардероба. У 2026 році вони залишаються актуальними, але варто знати, які моделі будуть найбільш помітними.
У Cosmopolitan перерахували кросівки, що будуть на піку популярності 2026 року.
Модні кросівки на 2026 рік
Ретро-моделі
Мода на взуття в стилі 80-х не відступає. Кросівки, що нагадують старі боулінгові моделі або класичні кеди, знову з’являються на вулицях і в колекціях дизайнерів.
Шкіряні кросівки
Цього року шкіряне взуття виходить на передній план. Воно не всім підходить за стилем, але відрізняється міцністю і зручністю, особливо коли погода не дозволяє обмежитися легкими тканинами.
З потертостями
Моделі з "легкими дефектами" знову на слуху. Це не просто взуття з потертостями, а частина streetstyle-тенденцій, які активно обговорюють блогери.
Сатинові кросівки
Сатинові моделі поєднують зручність і інший рівень деталей. Prada і Onitsuka Tiger показують, що цей матеріал залишатиметься помітним у 2026 році.
Балетки-кросівки
Мікс кросівок і балеток ще один тренд, який продовжує набирати популярність.
Наступного року такі моделі будуть помітними на вулицях і в літніх колекціях.
