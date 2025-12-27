Відео
Головна Мода Кросівки майбутнього — стильні та комфортні моделі 2026 року

Кросівки майбутнього — стильні та комфортні моделі 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 08:43
Кросівки 2026 — найактуальніші моделі для кожного образу
Кросівки. Фото: freepik

Кеди та кросівки вже давно стали частиною нашого щоденного гардероба. У 2026 році вони залишаються актуальними, але варто знати, які моделі будуть найбільш помітними.

У Cosmopolitan перерахували кросівки, що будуть на піку популярності 2026 року.

Читайте також:

Модні кросівки на 2026 рік

Ретро-моделі

Мода на взуття в стилі 80-х не відступає. Кросівки, що нагадують старі боулінгові моделі або класичні кеди, знову з’являються на вулицях і в колекціях дизайнерів.

Кросівки в ретро-стилі повертаються
Dries Van Noten. Фото з Cosmopolitan

Шкіряні кросівки

Цього року шкіряне взуття виходить на передній план. Воно не всім підходить за стилем, але відрізняється міцністю і зручністю, особливо коли погода не дозволяє обмежитися легкими тканинами.

Шкіряні кросівки набирають популярності
Fendi. Фото з Cosmopolitan

З потертостями

Моделі з "легкими дефектами" знову на слуху. Це не просто взуття з потертостями, а частина streetstyle-тенденцій, які активно обговорюють блогери.

Зараз в моді взуття з дефектами
Miu Miu. Фото з Cosmopolitan

Сатинові кросівки

Сатинові моделі поєднують зручність і інший рівень деталей. Prada і Onitsuka Tiger показують, що цей матеріал залишатиметься помітним у 2026 році.

Сатинові кросівки для тих, хто хоче бути помітним
Onitsuka Tiger. Фото з Cosmopolitan

Балетки-кросівки

Мікс кросівок і балеток ще один тренд, який продовжує набирати популярність.

Кросівки майбутнього — стильні та комфортні моделі 2026 року - фото 5
Watanabe. Фото з Cosmopolitan

Наступного року такі моделі будуть помітними на вулицях і в літніх колекціях.

Раніше ми писали про те, що за взуття носять модниці цієї зими замість звичайних чобіт.

Також ми повідомляли, що за модель кросівок з 70-х повернулась. Вони вже стали культовими.

мода тренди взуття кросівки 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
